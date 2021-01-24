Совокупная доля коммерческих банков Азербайджана составляет около 25% в ВВП

БАКУ /Trend/ - Спрос коммерческих банков в Азербайджане к декабрю 2020 года составил 15,14 миллиардов манатов или 23,4 процента ВВП страны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Этот показатель демонстрирует рост на 2,1 процента или на 311,8 миллионов манатов по сравнению с показателем начала декабря 2019 года.

Согласно отчету, чистые внешние активы коммерческих банков оцениваются в 3,59 миллиарда манатов, что в свою очередь меньше показателя начала декабря 2020 года на 21,7 процента (995,3 миллионов манатов). Чистые внешние активы банков сформировались за счет вычета совокупных внешних активов в размере более пяти миллиардов манатов и внешних обязательств в объёме 1,24 миллиарда манатов.

Депозитные операции в коммерческих банках оцениваются в 16,976 миллиардов манатов, что демонстрирует спад в годовом исчислении на 5,15 процентов. Из них 8,44 миллиардов манатов пришлись на депозиты в национальной валюте, а 8,53 миллиардов - в иностранной валюте.

Напомним, что S&P Global Ratings прогнозировало долю коммерческих банков Азербайджана в ВВП на 2020 год на уровне 22,4 процентов. Агентство ожидает, что этот показатель будет постепенно снижаться в 2021-2022 годах и составит 20,5 процентов и 19,6 процентов соответственно, а в 2023 году будет на уровне 19,6 процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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