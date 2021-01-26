Азербайджанская инвестиционная компания провела ребрендинг

Финансы 26 января 2021 14:48 (UTC+04:00)
Азербайджанская инвестиционная компания провела ребрендинг

БАКУ /Trend/ - В течение 2020 года в ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", занимающемся вложением капитальных инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана, финансированием и поддержкой проектов с высокой добавленной стоимостью, была проведена реструктуризация.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным министерства, в рамках процесса реструктуризации была усовершенствована внутренняя структура ОАО, начата работа по разработке новой инвестиционной политики и стратегии управления рисками компании, оптимизации инвестиционного портфеля, а также совершенствованию инвестиционных правил, других нормативных документов и процедур.

Кроме того, Азербайджанская инвестиционная компания провела ребрендинг, представила новый логотип компании и запустила официальный веб-сайт (www.aic.az) в новом дизайне.

Отметим, что ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания“ было создано распоряжением Президента Азербайджана от 30 марта 2006 года ”О дополнительных мерах по стимулированию инвестиционной деятельности".

Основной целью ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания“ является осуществление за счет собственных средств и с привлечением других инвесторов инвестиций в коммерческие предприятия Азербайджана и тем самым внести вклад в развитие ненефтяного сектора экономики Азербайджана. ОАО продолжает свою деятельность в направлении развития конкурентоспособной, современной и эффективной экономики, а также расширения предпринимательской деятельности, привлекая в Азербайджан местные и иностранные инвестиции, современные технологии, ноу-хау и научные инновации.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: Fidan_Babaeva

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