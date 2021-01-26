Access Bank планирует создание банковских центров на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Развитие банковской инфраструктуры на освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территориях находится в центре внимания Access Bank.

Об этом во вторник Trend заявил руководитель департамента розничного банкинга Access Bank Илькин Гулиев.

По словам собеседника, в долгосрочной перспективе банка рассматривается вопрос о создании банковских центров в городах Физули, Джебраил, Кельбаджар, Агдам и Шуша. Конкретные решения на ближайшие несколько лет будут приняты в конце первого квартала 2021 года.

Касаясь депозитной политики, Илькин Гулиев заметил, что депозиты являются одним из важных продуктов для банка. Так, если брать во внимание статистику 2019-2020 годов, то становится ясно, что банк значительно улучшил позиции в данном направлении. Именно привлечение вкладов физических лиц было самым большим по сравнению со всеми другими банками на рынке, что еще раз доказывает и надёжность банка для вкладчиков, и приоритетность депозитных операций для самого Access Bank.

Было отмечено, что общий депозитный портфель Access Bank составляет 630 миллионов манатов, а наибольшие вложения наблюдаются по продукту «Срочный депозит». Вклады населения составляют порядка 75 процентов всего депозитного портфеля. По сравнению с 2018 годом, портфель банка увеличился на более чем 100 миллионов манатов. Разница же между показателями начала и конца 2020 года составляет более 18 миллионов манатов в сторону роста.

Руководитель департамента розничного банкинга Access Bank заключил, что в 2020 году в депозитарном отношении был создан новый накопительный продукт и новая продуктовая линейка по картам, на положительный остаток по которым клиенты зарабатывают до шести процентов годовых.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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