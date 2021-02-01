Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 1 февраля 2021 09:48 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0622 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

01 февраля 2021 г.:

29 января 2021 г.:

01 января 2020 г.:

01 февраля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0622

2,0567

2,089

1,8742

0,0055

-0,0268

0,1880

1 российский рубль

0,0224

0,0223

0,0231

0,0269

0,0001

-0,0007

-0,0045

1 турецкая лира

0,2336

0,2307

0,2305

0,2844

0,0029

0,0031

-0,0508

1 австралийский доллар

1,3004

1,2991

1,3009

1,1428

0,0013

-0,0005

0,1576

1 аргентинский песо

0,0195

0,0195

0,0202

0,0282

0

-0,0007

-0,0087

1 белорусский рубль

0,6483

0,6555

0,6617

0,7948

-0,0072

-0,0134

-0,1465

1 бразильский реал

0,3107

0,3125

0,3266

0,4002

-0,0018

-0,0159

-0,0895

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1125

0,1113

0,1159

0,1151

0,0012

-0,0034

-0,0026

100 южнокорейских вон

0,1519

0,1521

0,1565

0,1431

-0,0002

-0,0046

0,0088

1 чешская крона

0,0792

0,0788

0,0798

0,0742

0,0004

-0,0006

0,0050

100 чилийских песо

0,2321

0,2302

0,2378

0,2135

0,0019

-0,0057

0,0186

1 китайский юань

0,2631

0,263

0,2606

0,246

0,0001

0,0025

0,0171

1 датская крона

0,2773

0,2766

0,2808

0,2508

0,0007

-0,0035

0,0265

1 грузинский лари

0,5155

0,5156

0,5193

0,5881

-0,0001

-0,0038

-0,0726

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2188

0

0

0,0005

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,0232

0,0238

0

0,0001

-0,0005

1 британский фунт стерлингов

2,3349

2,3298

2,3021

2,2267

0,0051

0,0328

0,1082

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,0121

0,0124

0

0

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2033

0,2031

0,2079

0,1763

0,0002

-0,0046

0,0270

1 швейцарский франк

1,9066

1,9104

1,928

1,7514

-0,0038

-0,0214

0,1552

1 израильский шекель

0,5177

0,5178

0,5282

0,493

-0,0001

-0,0105

0,0247

1 канадский доллар

1,3307

1,3212

1,3291

1,2875

0,0095

0,0016

0,0432

1 кувейтский динар

5,6147

5,6136

5,568

5,5927

0,0011

0,0467

0,0220

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0045

0

0

-0,0005

1 киргизский сом

0,0202

0,0202

0,0202

0,0242

0

0

-0,0040

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1124

0,1126

0,1125

0

-0,0002

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4208

0,4193

0,4208

0,4159

0,0015

0

0,0049

1 мексиканский песо

0,0835

0,0836

0,0856

0,0906

-0,0001

-0,0021

-0,0071

1 молдавская лея

0,0982

0,0983

0,0987

0,0971

-0,0001

-0,0005

0,0011

1 египетский фунт

0,1082

0,1082

0,1079

0,1074

0

0,0003

0,0008

1 норвежская крона

0,1984

0,1965

0,1984

0,1852

0,0019

0

0,0132

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0163

0,0178

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4563

0,4531

0,4604

0,4366

0,0032

-0,0041

0,0197

1 сингапурский доллар

1,2787

1,2769

1,2835

1,2484

0,0018

-0,0048

0,0303

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,453

0,4531

0

0,0002

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4494

2,4457

2,4485

2,339

0,0037

0,0009

0,1104

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0606

0,0605

0,0562

0,0001

0,0002

0,0045

1 таджикский сомони

0,1506

0,1506

0,1504

0,1754

0

0,0002

-0,0248

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0604

0,0605

0,0603

0,0685

-0,0001

0,0001

-0,0081

100 японских иен

1,6242

1,6267

1,6456

1,5583

-0,0025

-0,0214

0,0659

1 новозеландский доллар

1,2234

1,2164

1,2209

1,1026

0,0070

0,0025

0,1208

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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