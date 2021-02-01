Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0622 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
01 февраля 2021 г.:
|
29 января 2021 г.:
|
01 января 2020 г.:
|
01 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0622
|
2,0567
|
2,089
|
1,8742
|
0,0055
|
-0,0268
|
0,1880
|
1 российский рубль
|
0,0224
|
0,0223
|
0,0231
|
0,0269
|
0,0001
|
-0,0007
|
-0,0045
|
1 турецкая лира
|
0,2336
|
0,2307
|
0,2305
|
0,2844
|
0,0029
|
0,0031
|
-0,0508
|
1 австралийский доллар
|
1,3004
|
1,2991
|
1,3009
|
1,1428
|
0,0013
|
-0,0005
|
0,1576
|
1 аргентинский песо
|
0,0195
|
0,0195
|
0,0202
|
0,0282
|
0
|
-0,0007
|
-0,0087
|
1 белорусский рубль
|
0,6483
|
0,6555
|
0,6617
|
0,7948
|
-0,0072
|
-0,0134
|
-0,1465
|
1 бразильский реал
|
0,3107
|
0,3125
|
0,3266
|
0,4002
|
-0,0018
|
-0,0159
|
-0,0895
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1125
|
0,1113
|
0,1159
|
0,1151
|
0,0012
|
-0,0034
|
-0,0026
|
100 южнокорейских вон
|
0,1519
|
0,1521
|
0,1565
|
0,1431
|
-0,0002
|
-0,0046
|
0,0088
|
1 чешская крона
|
0,0792
|
0,0788
|
0,0798
|
0,0742
|
0,0004
|
-0,0006
|
0,0050
|
100 чилийских песо
|
0,2321
|
0,2302
|
0,2378
|
0,2135
|
0,0019
|
-0,0057
|
0,0186
|
1 китайский юань
|
0,2631
|
0,263
|
0,2606
|
0,246
|
0,0001
|
0,0025
|
0,0171
|
1 датская крона
|
0,2773
|
0,2766
|
0,2808
|
0,2508
|
0,0007
|
-0,0035
|
0,0265
|
1 грузинский лари
|
0,5155
|
0,5156
|
0,5193
|
0,5881
|
-0,0001
|
-0,0038
|
-0,0726
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2188
|
0
|
0
|
0,0005
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0238
|
0
|
0,0001
|
-0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3349
|
2,3298
|
2,3021
|
2,2267
|
0,0051
|
0,0328
|
0,1082
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0124
|
0
|
0
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2033
|
0,2031
|
0,2079
|
0,1763
|
0,0002
|
-0,0046
|
0,0270
|
1 швейцарский франк
|
1,9066
|
1,9104
|
1,928
|
1,7514
|
-0,0038
|
-0,0214
|
0,1552
|
1 израильский шекель
|
0,5177
|
0,5178
|
0,5282
|
0,493
|
-0,0001
|
-0,0105
|
0,0247
|
1 канадский доллар
|
1,3307
|
1,3212
|
1,3291
|
1,2875
|
0,0095
|
0,0016
|
0,0432
|
1 кувейтский динар
|
5,6147
|
5,6136
|
5,568
|
5,5927
|
0,0011
|
0,0467
|
0,0220
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0242
|
0
|
0
|
-0,0040
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1126
|
0,1125
|
0
|
-0,0002
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4208
|
0,4193
|
0,4208
|
0,4159
|
0,0015
|
0
|
0,0049
|
1 мексиканский песо
|
0,0835
|
0,0836
|
0,0856
|
0,0906
|
-0,0001
|
-0,0021
|
-0,0071
|
1 молдавская лея
|
0,0982
|
0,0983
|
0,0987
|
0,0971
|
-0,0001
|
-0,0005
|
0,0011
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1082
|
0,1079
|
0,1074
|
0
|
0,0003
|
0,0008
|
1 норвежская крона
|
0,1984
|
0,1965
|
0,1984
|
0,1852
|
0,0019
|
0
|
0,0132
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4563
|
0,4531
|
0,4604
|
0,4366
|
0,0032
|
-0,0041
|
0,0197
|
1 сингапурский доллар
|
1,2787
|
1,2769
|
1,2835
|
1,2484
|
0,0018
|
-0,0048
|
0,0303
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,453
|
0,4531
|
0
|
0,0002
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4494
|
2,4457
|
2,4485
|
2,339
|
0,0037
|
0,0009
|
0,1104
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0606
|
0,0605
|
0,0562
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0045
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0,0002
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0604
|
0,0605
|
0,0603
|
0,0685
|
-0,0001
|
0,0001
|
-0,0081
|
100 японских иен
|
1,6242
|
1,6267
|
1,6456
|
1,5583
|
-0,0025
|
-0,0214
|
0,0659
|
1 новозеландский доллар
|
1,2234
|
1,2164
|
1,2209
|
1,1026
|
0,0070
|
0,0025
|
0,1208
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni