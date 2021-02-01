Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0622 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 01 февраля 2021 г.: 29 января 2021 г.: 01 января 2020 г.: 01 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0622 2,0567 2,089 1,8742 0,0055 -0,0268 0,1880 1 российский рубль 0,0224 0,0223 0,0231 0,0269 0,0001 -0,0007 -0,0045 1 турецкая лира 0,2336 0,2307 0,2305 0,2844 0,0029 0,0031 -0,0508 1 австралийский доллар 1,3004 1,2991 1,3009 1,1428 0,0013 -0,0005 0,1576 1 аргентинский песо 0,0195 0,0195 0,0202 0,0282 0 -0,0007 -0,0087 1 белорусский рубль 0,6483 0,6555 0,6617 0,7948 -0,0072 -0,0134 -0,1465 1 бразильский реал 0,3107 0,3125 0,3266 0,4002 -0,0018 -0,0159 -0,0895 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1125 0,1113 0,1159 0,1151 0,0012 -0,0034 -0,0026 100 южнокорейских вон 0,1519 0,1521 0,1565 0,1431 -0,0002 -0,0046 0,0088 1 чешская крона 0,0792 0,0788 0,0798 0,0742 0,0004 -0,0006 0,0050 100 чилийских песо 0,2321 0,2302 0,2378 0,2135 0,0019 -0,0057 0,0186 1 китайский юань 0,2631 0,263 0,2606 0,246 0,0001 0,0025 0,0171 1 датская крона 0,2773 0,2766 0,2808 0,2508 0,0007 -0,0035 0,0265 1 грузинский лари 0,5155 0,5156 0,5193 0,5881 -0,0001 -0,0038 -0,0726 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2188 0 0 0,0005 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0232 0,0238 0 0,0001 -0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,3349 2,3298 2,3021 2,2267 0,0051 0,0328 0,1082 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,0121 0,0124 0 0 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2033 0,2031 0,2079 0,1763 0,0002 -0,0046 0,0270 1 швейцарский франк 1,9066 1,9104 1,928 1,7514 -0,0038 -0,0214 0,1552 1 израильский шекель 0,5177 0,5178 0,5282 0,493 -0,0001 -0,0105 0,0247 1 канадский доллар 1,3307 1,3212 1,3291 1,2875 0,0095 0,0016 0,0432 1 кувейтский динар 5,6147 5,6136 5,568 5,5927 0,0011 0,0467 0,0220 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0045 0 0 -0,0005 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0202 0,0242 0 0 -0,0040 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 0,1126 0,1125 0 -0,0002 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4208 0,4193 0,4208 0,4159 0,0015 0 0,0049 1 мексиканский песо 0,0835 0,0836 0,0856 0,0906 -0,0001 -0,0021 -0,0071 1 молдавская лея 0,0982 0,0983 0,0987 0,0971 -0,0001 -0,0005 0,0011 1 египетский фунт 0,1082 0,1082 0,1079 0,1074 0 0,0003 0,0008 1 норвежская крона 0,1984 0,1965 0,1984 0,1852 0,0019 0 0,0132 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0163 0,0178 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4563 0,4531 0,4604 0,4366 0,0032 -0,0041 0,0197 1 сингапурский доллар 1,2787 1,2769 1,2835 1,2484 0,0018 -0,0048 0,0303 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,453 0,4531 0 0,0002 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4494 2,4457 2,4485 2,339 0,0037 0,0009 0,1104 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0606 0,0605 0,0562 0,0001 0,0002 0,0045 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1754 0 0,0002 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0604 0,0605 0,0603 0,0685 -0,0001 0,0001 -0,0081 100 японских иен 1,6242 1,6267 1,6456 1,5583 -0,0025 -0,0214 0,0659 1 новозеландский доллар 1,2234 1,2164 1,2209 1,1026 0,0070 0,0025 0,1208

(Автор: Зейни Джафаров)

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