Центробанк Ирана представил три новые банкноты номиналом 10 000, 20 000 и 50 000 риалов

Центральный банк Ирана (CBI) представил три новые банкноты номиналом 10 000, 20 000 и 50 000 риалов, которые можно будет использовать даже после реализации плана переоценки валюты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, заявил глава Организации защищенной печати и чеканки.

Амир Шокри добавил, что эти банкноты будут обращены на иранском рынке в ближайшие месяцы, сообщает cbi.ir.

По словам чиновника, все банкноты будут распределены в одинаковом формате, размере и структуре, добавив, что в новых банкнотах устранена множественность по размеру и формату.

По словам Шокри, при разработке новых банкнот были должным образом использованы религиозные, культурные, художественные и исторические элементы страны.

В июле 2019 года иранский кабинет министров принял решение об удалении четырех нулей из национальной валюты - риала.

В августе 2018 года управляющий CBI Абдольнасер Хеммати представил новый пакет правил торговли иностранной валютой, который снял запрет на деятельность валютных рынков.

В декабре 2016 года кабинет президента Ирана Хасана Рухани одобрил предложение CBI об изменении национальной валюты с риала на томан, что привело к десятикратному уменьшению номинала банкнот.

Томан долгое время использовался в качестве неофициальной денежной единицы в Иране, в то время как риал был официальной валютой страны.