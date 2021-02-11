Государственная налоговая служба Азербайджана активно участвует в формировании конкурентной бизнес-среды - министр экономики

БАКУ /Trend/ - Роль налоговой системы в экономическом регулировании Азербайджана значительно возросла.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, Государственная налоговая служба при министерстве экономики, помимо выполнения своих фискальных обязанностей, активно участвует в формировании конкурентной бизнес-среды и является надежным партнером добросовестных налогоплательщиков.

Ранее Микаил Джаббаров заявлял, что в течение 2020 года число активных налогоплательщиков превысило 616 тысяч человек. В числе активных налогоплательщиков за 2020 год наблюдается рост на более чем 24 процента. Число же активных плательщиков НДС увеличилось на более чем 17 процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni