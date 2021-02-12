Госналоговая служба Азербайджана назвала приоритеты деятельности на 2021-22 гг.

БАКУ /Trend/ - Основным приоритетом Государственной налоговой службы (ГНС) Азербайджана на 2021 год является поддержка и стимулирование внутреннего рынка.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend с онлайн-конференции на тему "Налоговая система в постпандемический период”, сказал заместитель руководителя Государственной налоговой службы, и.о. руководителя Службы Орхан Назарли.

По его словам, инвестиционная направленность налогового законодательства будет одной из главных задач ГНС Азербайджана в текущем году.

«Мы планируем продолжить борьбу с теневой экономикой и поддерживать формирование здоровой конкурентной среды. До конца 2022 года все кассовые аппараты в Азербайджане будут заменены кассами нового поколения. В настоящее время в объектах розничной торговли и общественного питания по всей стране установлено более 23 тысяч электронных кассовых аппаратов нового поколения», - отметил Назарли.

По его словам, реализуемый проект "ƏDVgerial" привел к росту интереса к безналичным платежам. В прошлом году в его рамках гражданам были возвращены 33,4 миллиона манатов.

«В настоящее время на портале edvgerial.az зарегистрировано более 900 тысяч пользователей», - сказал Назарли.

Отметим, что сегодня проходит онлайн-конференция на тему "Налоговая система в постпандемический период”. В мероприятии участвуют министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, исполняющий обязанности руководителя Государственной налоговой службы Орхан Назарли, депутаты, эксперты и предприниматели.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva