Политпартиям Азербайджана из госбюджета 2021 г. выделены первоначальные средства

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете Азербайджана на 2021 год на оказание финансовой помощи политическим партиям предусмотрены средства в размере четырёх миллионов манатов.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Согласно информации, за первый квартал текущего года 10 политическим партиям - партии "Ени Азербайджан", Партии гражданской солидарности, партии "Ана Ветен", Партии демократических реформ, Азербайджанской демократической просветительской партии, Партии Единого Народного фронта Азербайджана, Партии великого созидания, партии "Вахдат", Республиканской альтернативной партии и партии "Национальный фронт" выплачены 857,5 тысячи манатов.

Министерство отмечает, что распределение средств осуществляется в соответствии со статьей 17-1 Закона "О политических партиях".

(Автор: Зейни Джафаров)

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