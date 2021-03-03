Европейский инвестиционный банк увеличил поддержку малого бизнеса в Грузии

Финансы 3 марта 2021 08:20 (UTC+04:00)
Европейский инвестиционный банк увеличил поддержку малого бизнеса в Грузии

Чтобы помочь малому и среднему бизнесу в Грузии период пандемии COVID-19, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) добавит 2,5 миллиона евро мультивалютного ресурса на кредитную линию в грузинском Liberty Bank и увеличит ее до 17,5 миллиона евро. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, говорится в заявлении ЕИБ.

В подписании кредитного соглашения участвовали президент ЕИБ Вернер Хойер, который сопровождал в поездке в Грузию президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Визит прездента ЕИБ подчеркивает важную роль, которую Группа ЕИБ играет в усилиях ЕС по поддержке стран Восточного соседства, отмечается в заявлении.

Инвестиция является частью чрезвычайного реагирования «Европейской команды» на пандемию COVID-19, цель которой — помочь сохранить рабочие места, ликвидность и бизнес-операции в Грузии, а также помочь восстановлению экономики.

Для решения кризиса, вызванного пандемией, в 2020 году ЕИБ выделил 70 миллионов евро на помощь бизнесу в Грузии.

«Только в прошлом году мы увеличили поддержку Грузии на ее восстановление от COVID-19, оказав поддержку в размере 170 миллионов евро: 70 миллионов евро в виде новых кредитов для ММСП и 100 миллионов евро для усиления способности национального сектора здравоохранения справиться с пандемией. Сегодня ЕИБ увеличил как сумму, так и привлекательность кредитов, доступных для ММСП, поскольку это первый кредит, который банк ЕС предоставил своему партнеру в Грузии в местной валюте. Мы надеемся сохранить нашу позицию надежного союзника Грузии и ключевого источника поддержки устойчивого социально-экономического развития», заявил Хойер.

Гендиректор Liberty bank Васил Ходели поблагодарил ЕИБ и ЕС за поддержку и доверие по отношению к грузинскому банку, а также за увеличение размера кредита. По его словам, таким образом, Liberty bank предложит микро, малым и средним предприятиям (ММСП) дополнительные кредитные возможности.

«Коронавирус нанес им огромный ущерб, и эта возможность поможет нашим клиентам решить проблемы, связанные с краткосрочной ликвидностью, сохранить рабочие места, и внести свою лепту в восстановлении экономики страны. Этот дополнительный мультивалютный ресурс, эквивалентный 10 миллионам лари, позволяет предоставлять кредиты в местной валюте, что увеличивает нашу гибкость в финансировании и поддержке более широкого круга микро-, малых и средних предприятий в Грузии», заявил Ходели.

Инвестиции банка ЕС являются частью Инициативы ЕИБ по охвату МСП, которая способствует доступу к финансированию для ММСП путем поддержки небольших местных банков в улучшении обслуживания своих клиентов. ММСП составляют основу экономики Грузии и являются крупными работодателями в стране. Расширение ссуды включает компонент технической помощи в размере 450 тысяч евро, чтобы помочь Liberty Bank улучшить и расширить свое предложение для ММСП.

Кредит от ЕИБ позволит расширить кредитную деятельность для ММСП, не ставя под угрозу долгосрочную стабильность финансового сектора Грузии или его способность поддерживать восстановление экономики после пандемии в долгосрочной перспективе.

На сегодняшний день банк ЕС инвестировал более 290 миллионов евро в кредитные линии для грузинских предприятий, поддерживая более 54 тысячи рабочих мест в стране.

С 2007 года, Банк Евросоюза инвестировал около 1,85 миллиардов евро во все основные сферы грузинской экономики, в том числе, на поддержку транспортных коммуникаций, здравоохранения, малых и средних предприятий.

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