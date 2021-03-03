Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье марта установлен на уровне 1,7 и 2,0547 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 03 марта 2021 г.: 02 марта 2021 г.: 03 февраля 2021 г.: 03 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0547 2,044 2,0471 1,8946 0,0107 0,0076 0,1601 1 российский рубль 0,023 0,0229 0,0224 0,0257 0,0001 0,0006 -0,0027 1 турецкая лира 0,2313 0,233 0,2362 0,2751 -0,0017 -0,0049 -0,0438 1 австралийский доллар 1,3302 1,3198 1,2943 1,1136 0,0104 0,0359 0,2166 1 аргентинский песо 0,0189 0,0189 0,0194 0,0273 0 -0,0005 -0,0084 1 белорусский рубль 0,6494 0,6534 0,646 0,7594 -0,0040 0,0034 -0,1100 1 бразильский реал 0,3001 0,3017 0,3172 0,3799 -0,0016 -0,0171 -0,0798 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1138 0,1131 0,1138 0,1103 0,0007 0 0,0035 100 южнокорейских вон 0,1514 0,1514 0,1525 0,1425 0 -0,0011 0,0089 1 чешская крона 0,0785 0,078 0,0791 0,0742 0,0005 -0,0006 0,0043 100 чилийских песо 0,2323 0,2354 0,2325 0,2092 -0,0031 -0,0002 0,0231 1 китайский юань 0,263 0,2627 0,2632 0,2439 0,0003 -0,0002 0,0191 1 датская крона 0,2763 0,2749 0,2752 0,2535 0,0014 0,0011 0,0228 1 грузинский лари 0,5135 0,5122 0,5137 0,6116 0,0013 -0,0002 -0,0981 1 гонконгский доллар 0,2191 0,2191 0,2193 0,2185 0 -0,0002 0,0006 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0233 0,0234 0 -0,0001 -0,0002 1 британский фунт стерлингов 2,3736 2,3606 2,3235 2,1724 0,0130 0,0501 0,2012 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0121 0,0119 0 -0,0002 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2028 0,2012 0,2026 0,1781 0,0016 0,0002 0,0247 1 швейцарский франк 1,8574 1,8564 1,8936 1,7743 0,0010 -0,0362 0,0831 1 израильский шекель 0,5156 0,5154 0,5146 0,4889 0,0002 0,0010 0,0267 1 канадский доллар 1,3456 1,3415 1,3306 1,2747 0,0041 0,0150 0,0709 1 кувейтский динар 5,6141 5,6142 5,6118 5,5481 -0,0001 0,0023 0,0660 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0045 0 0 -0,0005 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,0202 0,0243 0 -0,0002 -0,0043 100 ливанских фунтов 0,1127 0,1124 0,1125 0,1126 0,0003 0,0002 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4198 0,4192 0,42 0,4042 0,0006 -0,0002 0,0156 1 мексиканский песо 0,0825 0,082 0,0845 0,0875 0,0005 -0,0020 -0,0050 1 молдавская лея 0,0971 0,0972 0,0981 0,0969 -0,0001 -0,0010 0,0002 1 египетский фунт 0,1083 0,1078 0,1081 0,1084 0,0005 0,0002 -0,0001 1 норвежская крона 0,2007 0,198 0,1977 0,1827 0,0027 0,0030 0,0180 100 узбекских сомов 0,0162 0,0161 0,0162 0,0178 0,0001 0 -0,0016 1 польский злотый 0,4525 0,4507 0,4569 0,4385 0,0018 -0,0044 0,0140 1 сингапурский доллар 1,2784 1,2769 1,2765 1,2218 0,0015 0,0019 0,0566 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4531 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4409 2,4424 2,441 2,3442 -0,0015 -0,0001 0,0967 1 тайваньский доллар 0,0611 0,0609 0,0608 0,0567 0,0002 0,0003 0,0044 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1756 0 -0,0001 -0,0251 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0609 0,0608 0,0608 0,0683 0,0001 0,0001 -0,0074 100 японских иен 1,5908 1,5911 1,619 1,5765 -0,0003 -0,0282 0,0143 1 новозеландский доллар 1,2389 1,2328 1,227 1,0653 0,0061 0,0119 0,1736

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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