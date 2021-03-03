Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье марта установлен на уровне 1,7 и 2,0547 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
03 марта 2021 г.:
|
02 марта 2021 г.:
|
03 февраля 2021 г.:
|
03 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0547
|
2,044
|
2,0471
|
1,8946
|
0,0107
|
0,0076
|
0,1601
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0229
|
0,0224
|
0,0257
|
0,0001
|
0,0006
|
-0,0027
|
1 турецкая лира
|
0,2313
|
0,233
|
0,2362
|
0,2751
|
-0,0017
|
-0,0049
|
-0,0438
|
1 австралийский доллар
|
1,3302
|
1,3198
|
1,2943
|
1,1136
|
0,0104
|
0,0359
|
0,2166
|
1 аргентинский песо
|
0,0189
|
0,0189
|
0,0194
|
0,0273
|
0
|
-0,0005
|
-0,0084
|
1 белорусский рубль
|
0,6494
|
0,6534
|
0,646
|
0,7594
|
-0,0040
|
0,0034
|
-0,1100
|
1 бразильский реал
|
0,3001
|
0,3017
|
0,3172
|
0,3799
|
-0,0016
|
-0,0171
|
-0,0798
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1138
|
0,1131
|
0,1138
|
0,1103
|
0,0007
|
0
|
0,0035
|
100 южнокорейских вон
|
0,1514
|
0,1514
|
0,1525
|
0,1425
|
0
|
-0,0011
|
0,0089
|
1 чешская крона
|
0,0785
|
0,078
|
0,0791
|
0,0742
|
0,0005
|
-0,0006
|
0,0043
|
100 чилийских песо
|
0,2323
|
0,2354
|
0,2325
|
0,2092
|
-0,0031
|
-0,0002
|
0,0231
|
1 китайский юань
|
0,263
|
0,2627
|
0,2632
|
0,2439
|
0,0003
|
-0,0002
|
0,0191
|
1 датская крона
|
0,2763
|
0,2749
|
0,2752
|
0,2535
|
0,0014
|
0,0011
|
0,0228
|
1 грузинский лари
|
0,5135
|
0,5122
|
0,5137
|
0,6116
|
0,0013
|
-0,0002
|
-0,0981
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
0,2191
|
0,2193
|
0,2185
|
0
|
-0,0002
|
0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0234
|
0
|
-0,0001
|
-0,0002
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3736
|
2,3606
|
2,3235
|
2,1724
|
0,0130
|
0,0501
|
0,2012
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0121
|
0,0119
|
0
|
-0,0002
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2028
|
0,2012
|
0,2026
|
0,1781
|
0,0016
|
0,0002
|
0,0247
|
1 швейцарский франк
|
1,8574
|
1,8564
|
1,8936
|
1,7743
|
0,0010
|
-0,0362
|
0,0831
|
1 израильский шекель
|
0,5156
|
0,5154
|
0,5146
|
0,4889
|
0,0002
|
0,0010
|
0,0267
|
1 канадский доллар
|
1,3456
|
1,3415
|
1,3306
|
1,2747
|
0,0041
|
0,0150
|
0,0709
|
1 кувейтский динар
|
5,6141
|
5,6142
|
5,6118
|
5,5481
|
-0,0001
|
0,0023
|
0,0660
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,0202
|
0,0243
|
0
|
-0,0002
|
-0,0043
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1126
|
0,0003
|
0,0002
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4198
|
0,4192
|
0,42
|
0,4042
|
0,0006
|
-0,0002
|
0,0156
|
1 мексиканский песо
|
0,0825
|
0,082
|
0,0845
|
0,0875
|
0,0005
|
-0,0020
|
-0,0050
|
1 молдавская лея
|
0,0971
|
0,0972
|
0,0981
|
0,0969
|
-0,0001
|
-0,0010
|
0,0002
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1078
|
0,1081
|
0,1084
|
0,0005
|
0,0002
|
-0,0001
|
1 норвежская крона
|
0,2007
|
0,198
|
0,1977
|
0,1827
|
0,0027
|
0,0030
|
0,0180
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0178
|
0,0001
|
0
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4525
|
0,4507
|
0,4569
|
0,4385
|
0,0018
|
-0,0044
|
0,0140
|
1 сингапурский доллар
|
1,2784
|
1,2769
|
1,2765
|
1,2218
|
0,0015
|
0,0019
|
0,0566
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4531
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4409
|
2,4424
|
2,441
|
2,3442
|
-0,0015
|
-0,0001
|
0,0967
|
1 тайваньский доллар
|
0,0611
|
0,0609
|
0,0608
|
0,0567
|
0,0002
|
0,0003
|
0,0044
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1756
|
0
|
-0,0001
|
-0,0251
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0609
|
0,0608
|
0,0608
|
0,0683
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0074
|
100 японских иен
|
1,5908
|
1,5911
|
1,619
|
1,5765
|
-0,0003
|
-0,0282
|
0,0143
|
1 новозеландский доллар
|
1,2389
|
1,2328
|
1,227
|
1,0653
|
0,0061
|
0,0119
|
0,1736
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni