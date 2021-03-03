В Азербайджане увеличился кредитный портфель сектора торговли и услуг
Лента новостей
Хорватские компании "зеленой энергетики" могут внести вклад в развитие освобожденных территорий Азербайджана
Президент Ильхам Алиев в видеоформате принял делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана (ВИДЕО)
Наша страна придает значение трехстороннему формату Азербайджан-Грузия-Турция - министр иностранных дел Турции
Возможная смена власти в Армении не сможет оказать влияние на договоренность от 10 ноября - политолог
Для парламентариев ряда стран их предвзятая позиция превыше усилий по обеспечению мира в регионе - МИД Азербайджана
Задержаны лица, пытавшиеся попасть в освобожденные села в обход контрольных постов - МВД Азербайджана
Решения MasterCard позволят производить банковские операции в Азербайджане, не посещая отделения банков