ЕС выделил свыше 277 тыс. манатов на развитие микропредпринимательства в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках финансируемого Европейским союзом проекта "Ускорение развития устойчивого микропредприятия в регионах Азербайджана" на сегодня 113 лицам выделен инвестиционный капитал на сумму 277,78 тысячи манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на итоговой конференции по данному проекту, организованной Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана (AMFA), сказала проектный менеджер Ассоциации микрофинансирования Азербайджана Севиндж Рустамова.

По ее словам, среди лиц, получивших финподдержку в регионах Азербайджана, 64 процента составляют предприниматели-женщины.

«В рамках проекта были открыты 125 рабочих мест, 202 семьи увеличили свои доходы, 76 предприятий расширили деятельность, 37 предпринимателей начали свой бизнес», - сказала Рустамова.

Отметим, что проходит итоговая конференция по проекту “Ускорение развития устойчивого микропредприятия в регионах Азербайджана”, организованная Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана с участием представительства Европейского союза в Азербайджане, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и других структур.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)