Рост цен на нефть поддерживает баланс на валютном рынке Азербайджана - ЦБ

БАКУ /Trend/ - Внешние условия по-разному влияют на национальную экономику и инфляционные процессы в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, сохранение тенденции роста цен на нефть на мировом рынке позитивно влияет на платежный баланс и поддерживает баланс на валютном рынке. Под влиянием таких ожиданий, как соглашение ОПЕК + и восстановление мировой экономики, средняя цена на нефть превысила 60 долларов за баррель с начала 2021 года и 67 долларов за баррель - только с начала марта.

Сохраняющийся рост мировых цен на продукты питания оказывает сдерживающее воздействие на внутреннюю инфляцию. Мировые цены на продукты питания выросли на 6,9 процента в январе-феврале и на 16,7 процента - за последние 12 месяцев. Самый высокий годовой прирост был зафиксирован в стоимости сливочного масла (51 процент) и мучных изделий (26,5 процента).

Ожидается также, что восстановление экономического роста в мировой экономике, в том числе в странах-партнерах, через ненефтяной экспорт и инвестиционные потоки окажет усиливающее влияние на динамику спроса в Азербайджане. С другой стороны, прогнозируется, что более активное использование созданной международной транспортной инфраструктуры и вступление с первого марта в силу Соглашения о преференциальной торговле с Турцией окажут положительное влияние на расширение ненефтяного экспорта Азербайджана.

В Центробанке отметили, что ситуация на финансовых рынках стран-торговых партнеров Азербайджана стабильная. Во многих из этих государств смягчение денежно-кредитной политики уже приостановлено.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@jafarov_zeyni