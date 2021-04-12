Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0214 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 12 апреля 2021 г.: 09 апреля 2021 г.: 12 марта 2021 г.: 12 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0214 2,0237 2,0342 1,8595 -0,0023 -0,0128 0,1619 1 российский рубль 0,0219 0,0221 0,0232 0,0229 -0,0002 -0,0013 -0,0010 1 турецкая лира 0,2079 0,2087 0,2265 0,2543 -0,0008 -0,0186 -0,0464 1 австралийский доллар 1,2932 1,298 1,3233 1,0785 -0,0048 -0,0301 0,2147 1 аргентинский песо 0,0184 0,0184 0,0187 0,0261 0 -0,0003 -0,0077 1 белорусский рубль 0,645 0,6406 0,6546 0,6753 0,0044 -0,0096 -0,0303 1 бразильский реал 0,2992 0,3051 0,3069 0,3327 -0,0059 -0,0077 -0,0335 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1163 0,1168 0,1141 0,0943 -0,0005 0,0022 0,0220 100 южнокорейских вон 0,151 0,1521 0,1503 0,1405 -0,0011 0,0007 0,0105 1 чешская крона 0,0777 0,0784 0,0777 0,0688 -0,0007 0 0,0089 100 чилийских песо 0,2389 0,24 0,2376 0,2025 -0,0011 0,0013 0,0364 1 китайский юань 0,2593 0,2595 0,262 0,2415 -0,0002 -0,0027 0,0178 1 датская крона 0,2718 0,2721 0,2736 0,2491 -0,0003 -0,0018 0,0227 1 грузинский лари 0,4969 0,4969 0,512 0,535 0 -0,0151 -0,0381 1 гонконгский доллар 0,2186 0,2185 0,2191 0,2193 0,0001 -0,0005 -0,0007 1 индийская рупия 0,0227 0,0227 0,0234 0,0223 0 -0,0007 0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3279 2,3347 2,3766 2,1189 -0,0068 -0,0487 0,2090 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0117 0,0118 0,0107 -0,0001 -0,0002 0,0009 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1986 0,1988 0,2009 0,171 -0,0002 -0,0023 0,0276 1 швейцарский франк 1,8356 1,8379 1,835 1,7602 -0,0023 0,0006 0,0754 1 израильский шекель 0,5164 0,5181 0,5146 0,4748 -0,0017 0,0018 0,0416 1 канадский доллар 1,3539 1,352 1,3555 1,2178 0,0019 -0,0016 0,1361 1 кувейтский динар 5,6315 5,6317 5,6254 5,4734 -0,0002 0,0061 0,1581 1 казахский тенге 0,0039 0,0039 0,0041 0,0039 0 -0,0002 0 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,02 0 0 0,0001 100 ливанских фунтов 0,1119 0,1127 0,112 0,1131 -0,0008 -0,0001 -0,0012 1 малайзийский ринггит 0,411 0,4111 0,4131 0,3947 -0,0001 -0,0021 0,0163 1 мексиканский песо 0,0843 0,0844 0,0823 0,0716 -0,0001 0,0020 0,0127 1 молдавская лея 0,0947 0,0947 0,0965 0,0937 0 -0,0018 0,0010 1 египетский фунт 0,1082 0,1082 0,1083 0,108 0 -0,0001 0,0002 1 норвежская крона 0,1998 0,2007 0,2016 0,1662 -0,0009 -0,0018 0,0336 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0177 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4464 0,4452 0,4435 0,4088 0,0012 0,0029 0,0376 1 сингапурский доллар 1,2663 1,2685 1,2672 1,2032 -0,0022 -0,0009 0,0631 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4518 0 0 0,0015 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4198 2,4194 2,4337 2,3164 0,0004 -0,0139 0,1034 1 тайваньский доллар 0,0597 0,0598 0,0605 0,0566 -0,0001 -0,0008 0,0031 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1505 0,1662 0 -0,0001 -0,0158 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0608 0,0609 0,0613 0,0624 -0,0001 -0,0005 -0,0016 100 японских иен 1,5514 1,5551 1,564 1,5686 -0,0037 -0,0126 -0,0172 1 новозеландский доллар 1,1954 1,1979 1,227 1,0344 -0,0025 -0,0316 0,1610

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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