Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0214 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
12 апреля 2021 г.:
|
09 апреля 2021 г.:
|
12 марта 2021 г.:
|
12 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0214
|
2,0237
|
2,0342
|
1,8595
|
-0,0023
|
-0,0128
|
0,1619
|
1 российский рубль
|
0,0219
|
0,0221
|
0,0232
|
0,0229
|
-0,0002
|
-0,0013
|
-0,0010
|
1 турецкая лира
|
0,2079
|
0,2087
|
0,2265
|
0,2543
|
-0,0008
|
-0,0186
|
-0,0464
|
1 австралийский доллар
|
1,2932
|
1,298
|
1,3233
|
1,0785
|
-0,0048
|
-0,0301
|
0,2147
|
1 аргентинский песо
|
0,0184
|
0,0184
|
0,0187
|
0,0261
|
0
|
-0,0003
|
-0,0077
|
1 белорусский рубль
|
0,645
|
0,6406
|
0,6546
|
0,6753
|
0,0044
|
-0,0096
|
-0,0303
|
1 бразильский реал
|
0,2992
|
0,3051
|
0,3069
|
0,3327
|
-0,0059
|
-0,0077
|
-0,0335
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1163
|
0,1168
|
0,1141
|
0,0943
|
-0,0005
|
0,0022
|
0,0220
|
100 южнокорейских вон
|
0,151
|
0,1521
|
0,1503
|
0,1405
|
-0,0011
|
0,0007
|
0,0105
|
1 чешская крона
|
0,0777
|
0,0784
|
0,0777
|
0,0688
|
-0,0007
|
0
|
0,0089
|
100 чилийских песо
|
0,2389
|
0,24
|
0,2376
|
0,2025
|
-0,0011
|
0,0013
|
0,0364
|
1 китайский юань
|
0,2593
|
0,2595
|
0,262
|
0,2415
|
-0,0002
|
-0,0027
|
0,0178
|
1 датская крона
|
0,2718
|
0,2721
|
0,2736
|
0,2491
|
-0,0003
|
-0,0018
|
0,0227
|
1 грузинский лари
|
0,4969
|
0,4969
|
0,512
|
0,535
|
0
|
-0,0151
|
-0,0381
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
0,2185
|
0,2191
|
0,2193
|
0,0001
|
-0,0005
|
-0,0007
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0,0227
|
0,0234
|
0,0223
|
0
|
-0,0007
|
0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3279
|
2,3347
|
2,3766
|
2,1189
|
-0,0068
|
-0,0487
|
0,2090
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0117
|
0,0118
|
0,0107
|
-0,0001
|
-0,0002
|
0,0009
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1986
|
0,1988
|
0,2009
|
0,171
|
-0,0002
|
-0,0023
|
0,0276
|
1 швейцарский франк
|
1,8356
|
1,8379
|
1,835
|
1,7602
|
-0,0023
|
0,0006
|
0,0754
|
1 израильский шекель
|
0,5164
|
0,5181
|
0,5146
|
0,4748
|
-0,0017
|
0,0018
|
0,0416
|
1 канадский доллар
|
1,3539
|
1,352
|
1,3555
|
1,2178
|
0,0019
|
-0,0016
|
0,1361
|
1 кувейтский динар
|
5,6315
|
5,6317
|
5,6254
|
5,4734
|
-0,0002
|
0,0061
|
0,1581
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,0039
|
0,0041
|
0,0039
|
0
|
-0,0002
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,02
|
0
|
0
|
0,0001
|
100 ливанских фунтов
|
0,1119
|
0,1127
|
0,112
|
0,1131
|
-0,0008
|
-0,0001
|
-0,0012
|
1 малайзийский ринггит
|
0,411
|
0,4111
|
0,4131
|
0,3947
|
-0,0001
|
-0,0021
|
0,0163
|
1 мексиканский песо
|
0,0843
|
0,0844
|
0,0823
|
0,0716
|
-0,0001
|
0,0020
|
0,0127
|
1 молдавская лея
|
0,0947
|
0,0947
|
0,0965
|
0,0937
|
0
|
-0,0018
|
0,0010
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1082
|
0,1083
|
0,108
|
0
|
-0,0001
|
0,0002
|
1 норвежская крона
|
0,1998
|
0,2007
|
0,2016
|
0,1662
|
-0,0009
|
-0,0018
|
0,0336
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0177
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4464
|
0,4452
|
0,4435
|
0,4088
|
0,0012
|
0,0029
|
0,0376
|
1 сингапурский доллар
|
1,2663
|
1,2685
|
1,2672
|
1,2032
|
-0,0022
|
-0,0009
|
0,0631
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4518
|
0
|
0
|
0,0015
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4198
|
2,4194
|
2,4337
|
2,3164
|
0,0004
|
-0,0139
|
0,1034
|
1 тайваньский доллар
|
0,0597
|
0,0598
|
0,0605
|
0,0566
|
-0,0001
|
-0,0008
|
0,0031
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1505
|
0,1662
|
0
|
-0,0001
|
-0,0158
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0608
|
0,0609
|
0,0613
|
0,0624
|
-0,0001
|
-0,0005
|
-0,0016
|
100 японских иен
|
1,5514
|
1,5551
|
1,564
|
1,5686
|
-0,0037
|
-0,0126
|
-0,0172
|
1 новозеландский доллар
|
1,1954
|
1,1979
|
1,227
|
1,0344
|
-0,0025
|
-0,0316
|
0,1610
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter:@jafarov_zeyni