Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 12 апреля 2021 09:41 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0214 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

12 апреля 2021 г.:

09 апреля 2021 г.:

12 марта 2021 г.:

12 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0214

2,0237

2,0342

1,8595

-0,0023

-0,0128

0,1619

1 российский рубль

0,0219

0,0221

0,0232

0,0229

-0,0002

-0,0013

-0,0010

1 турецкая лира

0,2079

0,2087

0,2265

0,2543

-0,0008

-0,0186

-0,0464

1 австралийский доллар

1,2932

1,298

1,3233

1,0785

-0,0048

-0,0301

0,2147

1 аргентинский песо

0,0184

0,0184

0,0187

0,0261

0

-0,0003

-0,0077

1 белорусский рубль

0,645

0,6406

0,6546

0,6753

0,0044

-0,0096

-0,0303

1 бразильский реал

0,2992

0,3051

0,3069

0,3327

-0,0059

-0,0077

-0,0335

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1163

0,1168

0,1141

0,0943

-0,0005

0,0022

0,0220

100 южнокорейских вон

0,151

0,1521

0,1503

0,1405

-0,0011

0,0007

0,0105

1 чешская крона

0,0777

0,0784

0,0777

0,0688

-0,0007

0

0,0089

100 чилийских песо

0,2389

0,24

0,2376

0,2025

-0,0011

0,0013

0,0364

1 китайский юань

0,2593

0,2595

0,262

0,2415

-0,0002

-0,0027

0,0178

1 датская крона

0,2718

0,2721

0,2736

0,2491

-0,0003

-0,0018

0,0227

1 грузинский лари

0,4969

0,4969

0,512

0,535

0

-0,0151

-0,0381

1 гонконгский доллар

0,2186

0,2185

0,2191

0,2193

0,0001

-0,0005

-0,0007

1 индийская рупия

0,0227

0,0227

0,0234

0,0223

0

-0,0007

0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,3279

2,3347

2,3766

2,1189

-0,0068

-0,0487

0,2090

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0117

0,0118

0,0107

-0,0001

-0,0002

0,0009

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1986

0,1988

0,2009

0,171

-0,0002

-0,0023

0,0276

1 швейцарский франк

1,8356

1,8379

1,835

1,7602

-0,0023

0,0006

0,0754

1 израильский шекель

0,5164

0,5181

0,5146

0,4748

-0,0017

0,0018

0,0416

1 канадский доллар

1,3539

1,352

1,3555

1,2178

0,0019

-0,0016

0,1361

1 кувейтский динар

5,6315

5,6317

5,6254

5,4734

-0,0002

0,0061

0,1581

1 казахский тенге

0,0039

0,0039

0,0041

0,0039

0

-0,0002

0

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,02

0

0

0,0001

100 ливанских фунтов

0,1119

0,1127

0,112

0,1131

-0,0008

-0,0001

-0,0012

1 малайзийский ринггит

0,411

0,4111

0,4131

0,3947

-0,0001

-0,0021

0,0163

1 мексиканский песо

0,0843

0,0844

0,0823

0,0716

-0,0001

0,0020

0,0127

1 молдавская лея

0,0947

0,0947

0,0965

0,0937

0

-0,0018

0,0010

1 египетский фунт

0,1082

0,1082

0,1083

0,108

0

-0,0001

0,0002

1 норвежская крона

0,1998

0,2007

0,2016

0,1662

-0,0009

-0,0018

0,0336

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0177

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4464

0,4452

0,4435

0,4088

0,0012

0,0029

0,0376

1 сингапурский доллар

1,2663

1,2685

1,2672

1,2032

-0,0022

-0,0009

0,0631

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4518

0

0

0,0015

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4198

2,4194

2,4337

2,3164

0,0004

-0,0139

0,1034

1 тайваньский доллар

0,0597

0,0598

0,0605

0,0566

-0,0001

-0,0008

0,0031

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1505

0,1662

0

-0,0001

-0,0158

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0608

0,0609

0,0613

0,0624

-0,0001

-0,0005

-0,0016

100 японских иен

1,5514

1,5551

1,564

1,5686

-0,0037

-0,0126

-0,0172

1 новозеландский доллар

1,1954

1,1979

1,227

1,0344

-0,0025

-0,0316

0,1610

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@jafarov_zeyni

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