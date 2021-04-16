Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 16 апреля 2021 09:59 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0331 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

16 апреля 2021 г.:

15 апреля 2021 г.:

16 марта 2021 г.:

16 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0331

2,0357

2,0292

1,8488

-0,0026

0,0039

0,1843

1 российский рубль

0,0222

0,0223

0,0233

0,0227

-0,0001

-0,0011

-0,0005

1 турецкая лира

0,2117

0,2103

0,2256

0,2458

0,0014

-0,0139

-0,0341

1 австралийский доллар

1,3149

1,3111

1,3179

1,0674

0,0038

-0,0030

0,2475

1 аргентинский песо

0,0183

0,0183

0,0187

0,0259

0

-0,0004

-0,0076

1 белорусский рубль

0,6522

0,6514

0,6562

0,6929

0,0008

-0,0040

-0,0407

1 бразильский реал

0,3027

0,3007

0,3026

0,3245

0,0020

0,0001

-0,0218

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1197

0,118

0,1144

0,0909

0,0017

0,0053

0,0288

100 южнокорейских вон

0,1521

0,152

0,1502

0,1385

0,0001

0,0019

0,0136

1 чешская крона

0,0784

0,0785

0,0775

0,0684

-0,0001

0,0009

0,0100

100 чилийских песо

0,2427

0,24

0,235

0,1991

0,0027

0,0077

0,0436

1 китайский юань

0,2603

0,26

0,2616

0,24

0,0003

-0,0013

0,0203

1 датская крона

0,2734

0,2737

0,2729

0,2477

-0,0003

0,0005

0,0257

1 грузинский лари

0,4956

0,4928

0,512

0,5412

0,0028

-0,0164

-0,0456

1 гонконгский доллар

0,2188

0,2189

0,2189

0,2193

-0,0001

-0,0001

-0,0005

1 индийская рупия

0,0227

0,0226

0,0235

0,0221

0,0001

-0,0008

0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3391

2,3415

2,3583

2,1208

-0,0024

-0,0192

0,2183

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0116

0,0118

0,0108

0

-0,0002

0,0008

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,201

0,2006

0,1996

0,1688

0,0004

0,0014

0,0322

1 швейцарский франк

1,8427

1,8407

1,8352

1,757

0,0020

0,0075

0,0857

1 израильский шекель

0,5182

0,5181

0,5141

0,4716

0,0001

0,0041

0,0466

1 канадский доллар

1,3557

1,3577

1,3623

1,2039

-0,0020

-0,0066

0,1518

1 кувейтский динар

5,6377

5,6376

5,6273

5,4569

0,0001

0,0104

0,1808

1 казахский тенге

0,0039

0,004

0,0041

0,004

-0,0001

-0,0002

-0,0001

1 киргизский сом

0,02

0,0201

0,0201

0,0209

-0,0001

-0,0001

-0,0009

100 ливанских фунтов

0,1125

0,112

0,1124

0,1122

0,0005

0,0001

0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4119

0,4119

0,4134

0,3885

0

-0,0015

0,0234

1 мексиканский песо

0,0852

0,0847

0,0823

0,0697

0,0005

0,0029

0,0155

1 молдавская лея

0,0952

0,0952

0,0965

0,0963

0

-0,0013

-0,0011

1 египетский фунт

0,1084

0,1084

0,1083

0,1079

0

0,0001

0,0005

1 норвежская крона

0,2025

0,2024

0,201

0,161

0,0001

0,0015

0,0415

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0168

0

0

-0,0006

1 польский злотый

0,4466

0,447

0,4421

0,4076

-0,0004

0,0045

0,0390

1 сингапурский доллар

1,273

1,2713

1,2645

1,1891

0,0017

0,0085

0,0839

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,452

0

0

0,0013

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4286

2,4275

2,4284

2,3232

0,0011

0,0002

0,1054

1 тайваньский доллар

0,06

0,0598

0,0602

0,0565

0,0002

-0,0002

0,0035

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1505

0,1659

0

-0,0002

-0,0156

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0609

0,0609

0,0616

0,0623

0

-0,0007

-0,0014

100 японских иен

1,5621

1,5615

1,5577

1,5749

0,0006

0,0044

-0,0128

1 новозеландский доллар

1,2176

1,2146

1,2234

1,0125

0,0030

-0,0058

0,2051

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@jafarov_zeyni

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