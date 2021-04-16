Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0331 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 16 апреля 2021 г.: 15 апреля 2021 г.: 16 марта 2021 г.: 16 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0331 2,0357 2,0292 1,8488 -0,0026 0,0039 0,1843 1 российский рубль 0,0222 0,0223 0,0233 0,0227 -0,0001 -0,0011 -0,0005 1 турецкая лира 0,2117 0,2103 0,2256 0,2458 0,0014 -0,0139 -0,0341 1 австралийский доллар 1,3149 1,3111 1,3179 1,0674 0,0038 -0,0030 0,2475 1 аргентинский песо 0,0183 0,0183 0,0187 0,0259 0 -0,0004 -0,0076 1 белорусский рубль 0,6522 0,6514 0,6562 0,6929 0,0008 -0,0040 -0,0407 1 бразильский реал 0,3027 0,3007 0,3026 0,3245 0,0020 0,0001 -0,0218 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1197 0,118 0,1144 0,0909 0,0017 0,0053 0,0288 100 южнокорейских вон 0,1521 0,152 0,1502 0,1385 0,0001 0,0019 0,0136 1 чешская крона 0,0784 0,0785 0,0775 0,0684 -0,0001 0,0009 0,0100 100 чилийских песо 0,2427 0,24 0,235 0,1991 0,0027 0,0077 0,0436 1 китайский юань 0,2603 0,26 0,2616 0,24 0,0003 -0,0013 0,0203 1 датская крона 0,2734 0,2737 0,2729 0,2477 -0,0003 0,0005 0,0257 1 грузинский лари 0,4956 0,4928 0,512 0,5412 0,0028 -0,0164 -0,0456 1 гонконгский доллар 0,2188 0,2189 0,2189 0,2193 -0,0001 -0,0001 -0,0005 1 индийская рупия 0,0227 0,0226 0,0235 0,0221 0,0001 -0,0008 0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3391 2,3415 2,3583 2,1208 -0,0024 -0,0192 0,2183 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0118 0,0108 0 -0,0002 0,0008 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,201 0,2006 0,1996 0,1688 0,0004 0,0014 0,0322 1 швейцарский франк 1,8427 1,8407 1,8352 1,757 0,0020 0,0075 0,0857 1 израильский шекель 0,5182 0,5181 0,5141 0,4716 0,0001 0,0041 0,0466 1 канадский доллар 1,3557 1,3577 1,3623 1,2039 -0,0020 -0,0066 0,1518 1 кувейтский динар 5,6377 5,6376 5,6273 5,4569 0,0001 0,0104 0,1808 1 казахский тенге 0,0039 0,004 0,0041 0,004 -0,0001 -0,0002 -0,0001 1 киргизский сом 0,02 0,0201 0,0201 0,0209 -0,0001 -0,0001 -0,0009 100 ливанских фунтов 0,1125 0,112 0,1124 0,1122 0,0005 0,0001 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4119 0,4119 0,4134 0,3885 0 -0,0015 0,0234 1 мексиканский песо 0,0852 0,0847 0,0823 0,0697 0,0005 0,0029 0,0155 1 молдавская лея 0,0952 0,0952 0,0965 0,0963 0 -0,0013 -0,0011 1 египетский фунт 0,1084 0,1084 0,1083 0,1079 0 0,0001 0,0005 1 норвежская крона 0,2025 0,2024 0,201 0,161 0,0001 0,0015 0,0415 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0168 0 0 -0,0006 1 польский злотый 0,4466 0,447 0,4421 0,4076 -0,0004 0,0045 0,0390 1 сингапурский доллар 1,273 1,2713 1,2645 1,1891 0,0017 0,0085 0,0839 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,452 0 0 0,0013 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4286 2,4275 2,4284 2,3232 0,0011 0,0002 0,1054 1 тайваньский доллар 0,06 0,0598 0,0602 0,0565 0,0002 -0,0002 0,0035 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1505 0,1659 0 -0,0002 -0,0156 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0609 0,0609 0,0616 0,0623 0 -0,0007 -0,0014 100 японских иен 1,5621 1,5615 1,5577 1,5749 0,0006 0,0044 -0,0128 1 новозеландский доллар 1,2176 1,2146 1,2234 1,0125 0,0030 -0,0058 0,2051

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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