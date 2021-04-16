Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0331 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
16 апреля 2021 г.:
|
15 апреля 2021 г.:
|
16 марта 2021 г.:
|
16 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0331
|
2,0357
|
2,0292
|
1,8488
|
-0,0026
|
0,0039
|
0,1843
|
1 российский рубль
|
0,0222
|
0,0223
|
0,0233
|
0,0227
|
-0,0001
|
-0,0011
|
-0,0005
|
1 турецкая лира
|
0,2117
|
0,2103
|
0,2256
|
0,2458
|
0,0014
|
-0,0139
|
-0,0341
|
1 австралийский доллар
|
1,3149
|
1,3111
|
1,3179
|
1,0674
|
0,0038
|
-0,0030
|
0,2475
|
1 аргентинский песо
|
0,0183
|
0,0183
|
0,0187
|
0,0259
|
0
|
-0,0004
|
-0,0076
|
1 белорусский рубль
|
0,6522
|
0,6514
|
0,6562
|
0,6929
|
0,0008
|
-0,0040
|
-0,0407
|
1 бразильский реал
|
0,3027
|
0,3007
|
0,3026
|
0,3245
|
0,0020
|
0,0001
|
-0,0218
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1197
|
0,118
|
0,1144
|
0,0909
|
0,0017
|
0,0053
|
0,0288
|
100 южнокорейских вон
|
0,1521
|
0,152
|
0,1502
|
0,1385
|
0,0001
|
0,0019
|
0,0136
|
1 чешская крона
|
0,0784
|
0,0785
|
0,0775
|
0,0684
|
-0,0001
|
0,0009
|
0,0100
|
100 чилийских песо
|
0,2427
|
0,24
|
0,235
|
0,1991
|
0,0027
|
0,0077
|
0,0436
|
1 китайский юань
|
0,2603
|
0,26
|
0,2616
|
0,24
|
0,0003
|
-0,0013
|
0,0203
|
1 датская крона
|
0,2734
|
0,2737
|
0,2729
|
0,2477
|
-0,0003
|
0,0005
|
0,0257
|
1 грузинский лари
|
0,4956
|
0,4928
|
0,512
|
0,5412
|
0,0028
|
-0,0164
|
-0,0456
|
1 гонконгский доллар
|
0,2188
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2193
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0005
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0,0226
|
0,0235
|
0,0221
|
0,0001
|
-0,0008
|
0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3391
|
2,3415
|
2,3583
|
2,1208
|
-0,0024
|
-0,0192
|
0,2183
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0118
|
0,0108
|
0
|
-0,0002
|
0,0008
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,201
|
0,2006
|
0,1996
|
0,1688
|
0,0004
|
0,0014
|
0,0322
|
1 швейцарский франк
|
1,8427
|
1,8407
|
1,8352
|
1,757
|
0,0020
|
0,0075
|
0,0857
|
1 израильский шекель
|
0,5182
|
0,5181
|
0,5141
|
0,4716
|
0,0001
|
0,0041
|
0,0466
|
1 канадский доллар
|
1,3557
|
1,3577
|
1,3623
|
1,2039
|
-0,0020
|
-0,0066
|
0,1518
|
1 кувейтский динар
|
5,6377
|
5,6376
|
5,6273
|
5,4569
|
0,0001
|
0,0104
|
0,1808
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,004
|
0,0041
|
0,004
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0209
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0009
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,112
|
0,1124
|
0,1122
|
0,0005
|
0,0001
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4119
|
0,4119
|
0,4134
|
0,3885
|
0
|
-0,0015
|
0,0234
|
1 мексиканский песо
|
0,0852
|
0,0847
|
0,0823
|
0,0697
|
0,0005
|
0,0029
|
0,0155
|
1 молдавская лея
|
0,0952
|
0,0952
|
0,0965
|
0,0963
|
0
|
-0,0013
|
-0,0011
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1084
|
0,1083
|
0,1079
|
0
|
0,0001
|
0,0005
|
1 норвежская крона
|
0,2025
|
0,2024
|
0,201
|
0,161
|
0,0001
|
0,0015
|
0,0415
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
0
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4466
|
0,447
|
0,4421
|
0,4076
|
-0,0004
|
0,0045
|
0,0390
|
1 сингапурский доллар
|
1,273
|
1,2713
|
1,2645
|
1,1891
|
0,0017
|
0,0085
|
0,0839
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,452
|
0
|
0
|
0,0013
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4286
|
2,4275
|
2,4284
|
2,3232
|
0,0011
|
0,0002
|
0,1054
|
1 тайваньский доллар
|
0,06
|
0,0598
|
0,0602
|
0,0565
|
0,0002
|
-0,0002
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1505
|
0,1659
|
0
|
-0,0002
|
-0,0156
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0609
|
0,0609
|
0,0616
|
0,0623
|
0
|
-0,0007
|
-0,0014
|
100 японских иен
|
1,5621
|
1,5615
|
1,5577
|
1,5749
|
0,0006
|
0,0044
|
-0,0128
|
1 новозеландский доллар
|
1,2176
|
1,2146
|
1,2234
|
1,0125
|
0,0030
|
-0,0058
|
0,2051
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter:@jafarov_zeyni