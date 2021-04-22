Минэкономики назвало долю поступлений от ненефтегазового сектора Азербайджана в общих доходах

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2021 года в Азербайджане доля налоговых поступлений от ненефтегазового сектора в общих доходах составила 72,4 процента.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, этот показатель на 3,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министр заметил, что увеличение доходов от ненефтяного сектора указывает на начало восстановления экономической активности.

«В ненефтегазовом секторе сохраняется положительная динамика, и в апреле мы также ожидаем значительного роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», – подчеркнул Микаил Джаббаров.

Ранее министр экономики заявлял, что объем ненефтяного экспорта в январе-марте 2021 года достиг рекордного показателя по сравнению с аналогичными периодами в годы независимости страны. Таким образом, за первые три месяца 2021 года экспорт ненефтяной продукции Азербайджана впервые превысил 500 миллионов долларов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni