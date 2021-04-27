Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0525 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 27 апреля 2021 г.: 26 апреля 2021 г.: 27 марта 2021 г.: 27 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0525 2,059 2,0261 1,8432 -0,0065 0,0264 0,2093 1 российский рубль 0,0227 0,0227 0,1123 0,0228 0 -0,0896 -0,0001 1 турецкая лира 0,2051 0,2018 0,4383 0,2438 0,0033 -0,2332 -0,0387 1 австралийский доллар 1,3241 1,3218 0,0831 1,0965 0,0023 1,2410 0,2276 1 аргентинский песо 0,0182 0,0183 1,2661 0,0256 -0,0001 -1,2479 -0,0074 1 белорусский рубль 0,6629 0,6641 0,1084 0,692 -0,0012 0,5545 -0,0291 1 бразильский реал 0,3127 0,3104 0,4533 0,3043 0,0023 -0,1406 0,0084 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,0162 0,4628 0 0,4466 0 1 южноафриканский ранд 0,119 0,1192 2,4306 0,0897 -0,0002 -2,3116 0,0293 100 южнокорейских вон 0,1529 0,1528 0,0229 0,1383 0,0001 0,1300 0,0146 1 чешская крона 0,0794 0,0797 0,2319 0,0678 -0,0003 -0,1525 0,0116 100 чилийских песо 0,241 0,2387 1,3174 0,1979 0,0023 -1,0764 0,0431 1 китайский юань 0,2621 0,262 0,0186 0,2402 0,0001 0,2435 0,0219 1 датская крона 0,276 0,2769 0,6542 0,2471 -0,0009 -0,3782 0,0289 1 грузинский лари 0,4928 0,4942 0,3057 0,5287 -0,0014 0,1871 -0,0359 1 гонконгский доллар 0,2191 0,2191 0,4628 0,2194 0 -0,2437 -0,0003 1 индийская рупия 0,0228 0,0227 0,1154 0,0223 0,0001 -0,0926 0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,361 2,3639 0,1503 2,1138 -0,0029 2,2107 0,2472 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0775 0,011 0 -0,0658 0,0007 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,2365 0,004 0 -0,2325 0 1 шведская крона 0,2026 0,203 0,2611 0,1699 -0,0004 -0,0585 0,0327 1 швейцарский франк 1,8568 1,8635 0,2725 1,7483 -0,0067 1,5843 0,1085 1 израильский шекель 0,5248 0,523 0,5101 0,4825 0,0018 0,0147 0,0423 1 канадский доллар 1,3708 1,3653 0,2189 1,2092 0,0055 1,1519 0,1616 1 кувейтский динар 5,6472 5,6456 0,0234 5,4704 0,0016 5,6238 0,1768 1 казахский тенге 0,004 0,004 2,3667 0,0039 0 -2,3627 0,0001 1 киргизский сом 0,02 0,0201 0,0118 0,0211 -0,0001 0,0082 -0,0011 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1127 0,004 0,1128 -0,0003 0,1084 -0,0004 1 малайзийский ринггит 0,415 0,4145 0,1997 0,3902 0,0005 0,2153 0,0248 1 мексиканский песо 0,0855 0,0858 1,8338 0,0683 -0,0003 -1,7483 0,0172 1 молдавская лея 0,0949 0,0947 0,5163 0,0929 0,0002 -0,4214 0,0020 1 египетский фунт 0,1082 0,1083 1,361 0,1077 -0,0001 -1,2528 0,0005 1 норвежская крона 0,2049 0,2055 5,6309 0,1603 -0,0006 -5,4260 0,0446 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,004 0,0168 0 0,0121 -0,0007 1 польский злотый 0,4502 0,4522 0,02 0,4067 -0,0020 0,4302 0,0435 1 сингапурский доллар 1,2817 1,2831 0,413 1,1967 -0,0014 0,8687 0,0850 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,0955 0,4521 0 0,3578 0,0012 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,443 2,44 0,1997 2,3115 0,0030 2,2433 0,1315 1 тайваньский доллар 0,061 0,0608 0,0598 0,0566 0,0002 0,0012 0,0044 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1505 0,166 0 -0,0002 -0,0157 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0611 0,0609 0,0614 0,0627 0,0002 -0,0003 -0,0016 100 японских иен 1,5704 1,579 1,561 1,5853 -0,0086 0,0094 -0,0149 1 новозеландский доллар 1,2278 1,227 1,2193 1,0306 0,0008 0,0085 0,1972

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni