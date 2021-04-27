Манат укрепился к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0525 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
27 апреля 2021 г.:
|
26 апреля 2021 г.:
|
27 марта 2021 г.:
|
27 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0525
|
2,059
|
2,0261
|
1,8432
|
-0,0065
|
0,0264
|
0,2093
|
1 российский рубль
|
0,0227
|
0,0227
|
0,1123
|
0,0228
|
0
|
-0,0896
|
-0,0001
|
1 турецкая лира
|
0,2051
|
0,2018
|
0,4383
|
0,2438
|
0,0033
|
-0,2332
|
-0,0387
|
1 австралийский доллар
|
1,3241
|
1,3218
|
0,0831
|
1,0965
|
0,0023
|
1,2410
|
0,2276
|
1 аргентинский песо
|
0,0182
|
0,0183
|
1,2661
|
0,0256
|
-0,0001
|
-1,2479
|
-0,0074
|
1 белорусский рубль
|
0,6629
|
0,6641
|
0,1084
|
0,692
|
-0,0012
|
0,5545
|
-0,0291
|
1 бразильский реал
|
0,3127
|
0,3104
|
0,4533
|
0,3043
|
0,0023
|
-0,1406
|
0,0084
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,0162
|
0,4628
|
0
|
0,4466
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,119
|
0,1192
|
2,4306
|
0,0897
|
-0,0002
|
-2,3116
|
0,0293
|
100 южнокорейских вон
|
0,1529
|
0,1528
|
0,0229
|
0,1383
|
0,0001
|
0,1300
|
0,0146
|
1 чешская крона
|
0,0794
|
0,0797
|
0,2319
|
0,0678
|
-0,0003
|
-0,1525
|
0,0116
|
100 чилийских песо
|
0,241
|
0,2387
|
1,3174
|
0,1979
|
0,0023
|
-1,0764
|
0,0431
|
1 китайский юань
|
0,2621
|
0,262
|
0,0186
|
0,2402
|
0,0001
|
0,2435
|
0,0219
|
1 датская крона
|
0,276
|
0,2769
|
0,6542
|
0,2471
|
-0,0009
|
-0,3782
|
0,0289
|
1 грузинский лари
|
0,4928
|
0,4942
|
0,3057
|
0,5287
|
-0,0014
|
0,1871
|
-0,0359
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
0,2191
|
0,4628
|
0,2194
|
0
|
-0,2437
|
-0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0227
|
0,1154
|
0,0223
|
0,0001
|
-0,0926
|
0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,361
|
2,3639
|
0,1503
|
2,1138
|
-0,0029
|
2,2107
|
0,2472
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0775
|
0,011
|
0
|
-0,0658
|
0,0007
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,2365
|
0,004
|
0
|
-0,2325
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2026
|
0,203
|
0,2611
|
0,1699
|
-0,0004
|
-0,0585
|
0,0327
|
1 швейцарский франк
|
1,8568
|
1,8635
|
0,2725
|
1,7483
|
-0,0067
|
1,5843
|
0,1085
|
1 израильский шекель
|
0,5248
|
0,523
|
0,5101
|
0,4825
|
0,0018
|
0,0147
|
0,0423
|
1 канадский доллар
|
1,3708
|
1,3653
|
0,2189
|
1,2092
|
0,0055
|
1,1519
|
0,1616
|
1 кувейтский динар
|
5,6472
|
5,6456
|
0,0234
|
5,4704
|
0,0016
|
5,6238
|
0,1768
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
2,3667
|
0,0039
|
0
|
-2,3627
|
0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,0201
|
0,0118
|
0,0211
|
-0,0001
|
0,0082
|
-0,0011
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1127
|
0,004
|
0,1128
|
-0,0003
|
0,1084
|
-0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,415
|
0,4145
|
0,1997
|
0,3902
|
0,0005
|
0,2153
|
0,0248
|
1 мексиканский песо
|
0,0855
|
0,0858
|
1,8338
|
0,0683
|
-0,0003
|
-1,7483
|
0,0172
|
1 молдавская лея
|
0,0949
|
0,0947
|
0,5163
|
0,0929
|
0,0002
|
-0,4214
|
0,0020
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1083
|
1,361
|
0,1077
|
-0,0001
|
-1,2528
|
0,0005
|
1 норвежская крона
|
0,2049
|
0,2055
|
5,6309
|
0,1603
|
-0,0006
|
-5,4260
|
0,0446
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,004
|
0,0168
|
0
|
0,0121
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4502
|
0,4522
|
0,02
|
0,4067
|
-0,0020
|
0,4302
|
0,0435
|
1 сингапурский доллар
|
1,2817
|
1,2831
|
0,413
|
1,1967
|
-0,0014
|
0,8687
|
0,0850
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,0955
|
0,4521
|
0
|
0,3578
|
0,0012
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,443
|
2,44
|
0,1997
|
2,3115
|
0,0030
|
2,2433
|
0,1315
|
1 тайваньский доллар
|
0,061
|
0,0608
|
0,0598
|
0,0566
|
0,0002
|
0,0012
|
0,0044
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1505
|
0,166
|
0
|
-0,0002
|
-0,0157
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0611
|
0,0609
|
0,0614
|
0,0627
|
0,0002
|
-0,0003
|
-0,0016
|
100 японских иен
|
1,5704
|
1,579
|
1,561
|
1,5853
|
-0,0086
|
0,0094
|
-0,0149
|
1 новозеландский доллар
|
1,2278
|
1,227
|
1,2193
|
1,0306
|
0,0008
|
0,0085
|
0,1972
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni