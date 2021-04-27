Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

Финансы 27 апреля 2021 09:55 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0525 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

27 апреля 2021 г.:

26 апреля 2021 г.:

27 марта 2021 г.:

27 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0525

2,059

2,0261

1,8432

-0,0065

0,0264

0,2093

1 российский рубль

0,0227

0,0227

0,1123

0,0228

0

-0,0896

-0,0001

1 турецкая лира

0,2051

0,2018

0,4383

0,2438

0,0033

-0,2332

-0,0387

1 австралийский доллар

1,3241

1,3218

0,0831

1,0965

0,0023

1,2410

0,2276

1 аргентинский песо

0,0182

0,0183

1,2661

0,0256

-0,0001

-1,2479

-0,0074

1 белорусский рубль

0,6629

0,6641

0,1084

0,692

-0,0012

0,5545

-0,0291

1 бразильский реал

0,3127

0,3104

0,4533

0,3043

0,0023

-0,1406

0,0084

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,0162

0,4628

0

0,4466

0

1 южноафриканский ранд

0,119

0,1192

2,4306

0,0897

-0,0002

-2,3116

0,0293

100 южнокорейских вон

0,1529

0,1528

0,0229

0,1383

0,0001

0,1300

0,0146

1 чешская крона

0,0794

0,0797

0,2319

0,0678

-0,0003

-0,1525

0,0116

100 чилийских песо

0,241

0,2387

1,3174

0,1979

0,0023

-1,0764

0,0431

1 китайский юань

0,2621

0,262

0,0186

0,2402

0,0001

0,2435

0,0219

1 датская крона

0,276

0,2769

0,6542

0,2471

-0,0009

-0,3782

0,0289

1 грузинский лари

0,4928

0,4942

0,3057

0,5287

-0,0014

0,1871

-0,0359

1 гонконгский доллар

0,2191

0,2191

0,4628

0,2194

0

-0,2437

-0,0003

1 индийская рупия

0,0228

0,0227

0,1154

0,0223

0,0001

-0,0926

0,0005

1 британский фунт стерлингов

2,361

2,3639

0,1503

2,1138

-0,0029

2,2107

0,2472

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0775

0,011

0

-0,0658

0,0007

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,2365

0,004

0

-0,2325

0

1 шведская крона

0,2026

0,203

0,2611

0,1699

-0,0004

-0,0585

0,0327

1 швейцарский франк

1,8568

1,8635

0,2725

1,7483

-0,0067

1,5843

0,1085

1 израильский шекель

0,5248

0,523

0,5101

0,4825

0,0018

0,0147

0,0423

1 канадский доллар

1,3708

1,3653

0,2189

1,2092

0,0055

1,1519

0,1616

1 кувейтский динар

5,6472

5,6456

0,0234

5,4704

0,0016

5,6238

0,1768

1 казахский тенге

0,004

0,004

2,3667

0,0039

0

-2,3627

0,0001

1 киргизский сом

0,02

0,0201

0,0118

0,0211

-0,0001

0,0082

-0,0011

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1127

0,004

0,1128

-0,0003

0,1084

-0,0004

1 малайзийский ринггит

0,415

0,4145

0,1997

0,3902

0,0005

0,2153

0,0248

1 мексиканский песо

0,0855

0,0858

1,8338

0,0683

-0,0003

-1,7483

0,0172

1 молдавская лея

0,0949

0,0947

0,5163

0,0929

0,0002

-0,4214

0,0020

1 египетский фунт

0,1082

0,1083

1,361

0,1077

-0,0001

-1,2528

0,0005

1 норвежская крона

0,2049

0,2055

5,6309

0,1603

-0,0006

-5,4260

0,0446

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,004

0,0168

0

0,0121

-0,0007

1 польский злотый

0,4502

0,4522

0,02

0,4067

-0,0020

0,4302

0,0435

1 сингапурский доллар

1,2817

1,2831

0,413

1,1967

-0,0014

0,8687

0,0850

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,0955

0,4521

0

0,3578

0,0012

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,443

2,44

0,1997

2,3115

0,0030

2,2433

0,1315

1 тайваньский доллар

0,061

0,0608

0,0598

0,0566

0,0002

0,0012

0,0044

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1505

0,166

0

-0,0002

-0,0157

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0611

0,0609

0,0614

0,0627

0,0002

-0,0003

-0,0016

100 японских иен

1,5704

1,579

1,561

1,5853

-0,0086

0,0094

-0,0149

1 новозеландский доллар

1,2278

1,227

1,2193

1,0306

0,0008

0,0085

0,1972

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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