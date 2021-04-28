ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты на 150 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже 28 апреля 2021 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 150 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

В ходе аукциона 18 инвесторами был представлен 31 заказ в ценовом диапазоне от 99,52 маната (6,24 процента) до 99,55 маната (5,76 процента).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 99,55 маната (5,76 процента), средневзвешенная цена – 99,55 маната (5,76 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 915,28 миллиона манатов, а объем размещенных нот – 150 миллионов манатов, что демонстрирует превышение спроса над предложением в шесть раз.

Дата погашения – 26 мая 2021 года.

Напомним, что, начиная с 2021 года для регулирования ликвидности используются в основном аукционы по размещению нот Центробанка. Основная причина, по которой аукционы по нотам являются предпочтительнее, чем депозитные, заключается в дальнейшем развитии межбанковского денежного рынка.

Отметим, что краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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