Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 29 апреля 2021 09:43 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0618 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

29 апреля 2021 г.:

28 апреля 2021 г.:

29 марта 2021 г.:

29 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0618

2,0529

2,0032

1,8445

0,0089

0,0586

0,2173

1 российский рубль

0,0229

0,0227

0,0224

0,023

0,0002

0,0005

-0,0001

1 турецкая лира

0,2073

0,2066

0,2105

0,2435

0,0007

-0,0032

-0,0362

1 австралийский доллар

1,3237

1,3171

1,2973

1,1104

0,0066

0,0264

0,2133

1 аргентинский песо

0,0182

0,0182

0,0185

0,0255

0

-0,0003

-0,0073

1 белорусский рубль

0,6641

0,6643

0,6472

0,692

-0,0002

0,0169

-0,0279

1 бразильский реал

0,3181

0,3118

0,2953

0,3089

0,0063

0,0228

0,0092

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1194

0,1181

0,1131

0,0916

0,0013

0,0063

0,0278

100 южнокорейских вон

0,1535

0,1529

0,1503

0,1396

0,0006

0,0032

0,0139

1 чешская крона

0,0796

0,0792

0,0769

0,0679

0,0004

0,0027

0,0117

100 чилийских песо

0,2436

0,2421

0,233

0,2011

0,0015

0,0106

0,0425

1 китайский юань

0,2627

0,2621

0,2597

0,2402

0,0006

0,0030

0,0225

1 датская крона

0,2773

0,2761

0,2694

0,2474

0,0012

0,0079

0,0299

1 грузинский лари

0,4929

0,4925

0,5043

0,5305

0,0004

-0,0114

-0,0376

1 гонконгский доллар

0,219

0,219

0,2187

0,2194

0

0,0003

-0,0004

1 индийская рупия

0,0229

0,0228

0,0234

0,0224

0,0001

-0,0005

0,0005

1 британский фунт стерлингов

2,371

2,3595

2,3424

2,1206

0,0115

0,0286

0,2504

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0118

0,0111

0

-0,0001

0,0006

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,204

0,2027

0,1964

0,1724

0,0013

0,0076

0,0316

1 швейцарский франк

1,8682

1,8578

1,8092

1,7475

0,0104

0,0590

0,1207

1 израильский шекель

0,5233

0,5244

0,5104

0,4855

-0,0011

0,0129

0,0378

1 канадский доллар

1,3809

1,3701

1,3478

1,219

0,0108

0,0331

0,1619

1 кувейтский динар

5,6446

5,6462

5,6251

5,4894

-0,0016

0,0195

0,1552

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 киргизский сом

0,0201

0,02

0,02

0,0214

0,0001

0,0001

-0,0013

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1124

0,1125

0,112

0,0001

0

0,0005

1 малайзийский ринггит

0,4143

0,4145

0,4102

0,39

-0,0002

0,0041

0,0243

1 мексиканский песо

0,0854

0,0847

0,0822

0,0702

0,0007

0,0032

0,0152

1 молдавская лея

0,0954

0,0951

0,0946

0,0943

0,0003

0,0008

0,0011

1 египетский фунт

0,1085

0,1084

0,1082

0,1079

0,0001

0,0003

0,0006

1 норвежская крона

0,2079

0,2051

0,1977

0,164

0,0028

0,0102

0,0439

100 узбекских сомов

0,0162

0,0161

0,0162

0,0168

0,0001

0

-0,0006

1 польский злотый

0,4503

0,4491

0,432

0,4056

0,0012

0,0183

0,0447

1 сингапурский доллар

1,283

1,2814

1,2628

1,2012

0,0016

0,0202

0,0818

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4522

0

0

0,0011

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4388

2,4416

2,4142

2,322

-0,0028

0,0246

0,1168

1 тайваньский доллар

0,061

0,0609

0,0595

0,0569

0,0001

0,0015

0,0041

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1505

0,166

0

-0,0002

-0,0157

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0612

0,0613

0,0608

0,0629

-0,0001

0,0004

-0,0017

100 японских иен

1,5649

1,5617

1,5522

1,5956

0,0032

0,0127

-0,0307

1 новозеландский доллар

1,2329

1,2251

1,1875

1,0362

0,0078

0,0454

0,1967

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер на реконструкцию таможенных пунктов пропуска
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер на реконструкцию таможенных пунктов пропуска
ЕБРР поддержит Узбекистан в достижении углеродной нейтральности
ЕБРР поддержит Узбекистан в достижении углеродной нейтральности
Авиапредприятие в Узбекистане закупит моноблоки
Авиапредприятие в Узбекистане закупит моноблоки
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Около 80% объема промышленной продукции Баку составляет добывающий сектор Бизнес 09:53
Нефть дорожает на оптимизме по спросу и данных статистики из США Энергетика 09:50
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:43
В Тихом океане зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 США 09:37
В Стамбуле предотвращен крупный теракт Турция 09:37
Доллар резко подешевел на торгах KASE Казахстан 09:36
Поставки газа через TAP в Италию выросли на 54% Энергетика 09:33
Равенство на цифровой сцене: Эйюб Гулиев получил приглашение из Роттердама Культура 09:26
В Азербайджане стартовал этап выбора школы в рамках приема в I класс Общество 09:20
«Татнефть» и «КазМунайГаз» развивают проекты в Казахстане Энергетика 09:05
Выручка Apple за I квартал 2021 года превысила $89 млрд ИКТ 08:55
Suzuki приостанавливает работу трех заводов в Индии Другие страны 08:46
Китай осуществил запуск базового модуля национальной космической станции Другие страны 08:37
Япония, Южная Корея и США проведут переговоры в ходе встречи глав МИД стран G7 Другие страны 08:21
Азербайджан вступил в период IV промышленной революции, основанной на искусственном интеллекте - минсвязи ИКТ 08:10
Регулятор разрешил региональным СМИ Австралии вести переговоры с Google и Facebook ИКТ 08:05
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Аргентине Другие страны 07:49
В США намерены повысить налоги для американцев, которые разбогатели во время пандемии США 07:32
Законодатели штата Айдахо приняли законопроект об уничтожении 90% популяции волков Другие страны 07:13
В Гаити в результате ДТП погиб 21 человек Другие страны 06:57
В текущем иранском году экспорт из порта Чабахар увеличился на 100 % Экономика 06:41
2 883 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 06:30
В Грузию из нескольких городов Украины будет летать лоукостер SkyUp Транспорт 06:29
Выручка Facebook в I квартале выросла на 48% ИКТ 06:12
Начались поставки вакцины Johnson & Johnson в Канаду Другие страны 05:51
Группа военных предстанет перед дисциплинарным советом после письма Макрону Европа 05:30
За самую дорогую марку в мире на торгах рассчитывают выручить $15 млн Европа 05:07
Минпромторг Чехии обусловил тендер на 210 БМП с локализацией производства в стране Европа 04:43
ЕП утвердил норму ЕС о внесудебном удалении террористического контента из сети за час ИКТ 04:21
В Мексике заявили, что могут выпускать до 90 млн доз "Спутника V" в год Другие страны 03:55
США намерены расширить венесуэльцам доступ к информации США 03:37
Скончался астронавт, участвовавший в первой миссии с высадкой на Луне США 03:19
Ученые объяснили потерю вкуса при COVID-19 США 03:05
Два человека погибли в результате стрельбы в Нью-Йорке США 02:46
Судан приостановил соглашение с Россией о базе на Красном море Другие страны 02:20
В Индии ожидают второй самолет с грузом гуманитарной помощи из России Другие страны 01:56
Полуфинал Лиги чемпионов: "Манчестер Сити" обыграл ПСЖ Спорт 01:31
Торги на Нью-Йоркской бирже завершились снижением основных индексов Финансы 01:15
Более 763 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 01:04
Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Саманты Пауэр на пост главы USAID США 00:45
На оружейном заводе в Болгарии произошел пожар Европа 00:23
Чешское агентство развития реализует очередной агропроект в Грузии Бизнес 00:01
В посольство Ирана поступила 7-я партия российской вакцины «Спутник V» Иран 28 апреля 23:54
Казахстан и Россия приняли Комплексную программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы Казахстан 28 апреля 23:53
В работе сервисов Apple в США произошел сбой ИКТ 28 апреля 23:42
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых Экономика 28 апреля 23:40
Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Политика 28 апреля 23:00
Болгария заподозрила 6 россиян в причастности ко взрывам на военных складах Европа 28 апреля 22:51
США заявили, что Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда сказал о т.н. «геноциде» армян США 28 апреля 22:40
Большая часть поддержки ЕС сельскому хозяйству Грузии осуществляется в рамках программы ENPARD Бизнес 28 апреля 21:59
В Азербайджане создан уникальный ковер из мрамора на основе Карабахской вышивки XVII века (ВИДЕО/ФОТО) Интервью 28 апреля 21:45
В Гадруте 900-летний восточный платан использовался армянами в туристических целях (ФОТО) Азербайджан 28 апреля 21:19
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,2 млн человек Турция 28 апреля 21:15
Доходы СМИ от аудитории за последние 5 лет превысили доходы от рекламы Экономика 28 апреля 20:58
Утвержден состав Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО Азербайджана Политика 28 апреля 20:49
Президент Ильхам Алиев пригласил президента Всемирного экономического форума посетить с визитом Азербайджан Политика 28 апреля 20:46
В Физулинском районе посажено свыше 600 деревьев различных пород Общество 28 апреля 20:30
Сотрудники службы пробации в Азербайджане будут получать надбавки к зарплатам Азербайджан 28 апреля 20:09
Завершаются ремонтно-строительные работы на дорогах Хатаинского района Баку (ФОТО) Экономика 28 апреля 20:00
Кабмин Азербайджана снизил ставки экспортных таможенных пошлин на ряд товаров Экономика 28 апреля 19:50
Журналисты побывали в Азыхской пещере в Ходжавендском районе (ФОТО) Азербайджан 28 апреля 19:49
Заброшенная на протяжении многих лет стела с надписью «Джебраил» после триумфального возвращения (ФОТО) Политика 28 апреля 19:42
Доля кредитов групп заемщиков в портфеле азербайджанской организации превышает 12% Финансы 28 апреля 19:21
В Азербайджане строится пилотная установка для производства фотоэлектрической энергии Энергетика 28 апреля 19:08
Филиал китайской корпорации в Туркменистане объявляет тендер на обслуживание Тендеры 28 апреля 18:59
Определен очередной спонсор форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана Энергетика 28 апреля 18:58
Международному фонду тюркской культуры и наследия переданы книги из Кыргызстана (ФОТО) Культура 28 апреля 18:57
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер на реконструкцию таможенных пунктов пропуска Тендеры 28 апреля 18:55
Железный кулак, твердая воля, точная цель - начинается Великое возвращение в Карабах - видеопроект Политика 28 апреля 18:51
Главные почтовые компании Беларуси и Туркменистана продолжат сотрудничество Бизнес 28 апреля 18:42
В Азербайджане проводятся тренинги для сотрудников туристических предприятий (ФОТО) Экономика 28 апреля 18:41
Азиатский банк развития прогнозирует расширение фискальной политики в Азербайджане Финансы 28 апреля 18:31
Минздрав Туркменистана объявил тендер на закупку оборудования Тендеры 28 апреля 18:22
Существует потенциал для энергетического сотрудничества с Азербайджаном - МИД Польши Энергетика 28 апреля 18:16
Азербайджанский лоукостер открывает спецрейсы в Анкару Транспорт 28 апреля 18:05
AZAL приостановил выполнение некоторых рейсов в Турцию Транспорт 28 апреля 18:05
Журнал International Finance присудил Petkim награду «Лучшее управление инвестициями в бизнес» Энергетика 28 апреля 17:58
Объявлен конкурс музыкальных произведений, посвященный Великой победе Азербайджана Культура 28 апреля 17:41
Стоимость оказываемых населению платных услуг в Баку снизилась Финансы 28 апреля 17:38
Экс-глава ИВ Шамкирского района арестован в зале суда Азербайджан 28 апреля 17:35
В ОАЭ пользователя TikTok приговорили к шести месяцам тюрьмы за видео с выстрелами Арабские страны 28 апреля 17:28
JOCAP о строительстве платформы в рамках проекта месторождения «Абшерон» Энергетика 28 апреля 17:28
Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с Boeing о расширении флота (ФОТО) Транспорт 28 апреля 17:17
Свыше 90% строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия Строительство 28 апреля 17:14
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 28 апреля 17:05
В Азербайджане выявлено 1 402 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 2 238 человек Общество 28 апреля 17:00
В Москве подписан Протокол по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией (ФОТО) Политика 28 апреля 16:58
Наблюдательный совет SOCAR обсудил финансовый план на 2021 г. Экономика 28 апреля 16:58
Развитие азербайджанского языка как государственного связано с именем великого лидера Гейдара Алиева - доктор философии Политика 28 апреля 16:49
Высокий спрос на нефть и газ восстановит рост ВВП Туркменистана – АБР Финансы 28 апреля 16:46
Обнародована среднемесячная зарплата работников в Баку в январе 2021 года Финансы 28 апреля 16:29
В Военном лицее им. Дж.Нахчыванского почтили память офицера - шехида Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 28 апреля 16:29
Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Ассамблеи народа Казахстана Казахстан 28 апреля 16:23
Израильский ENER-T планирует построить солнечную электростанцию в Грузии Энергетика 28 апреля 16:22
В 2020 году доходы индустрии СМИ по всему миру превысили $112 млрд Экономика 28 апреля 16:10
Расширение авиапарка укрепит позиции Азербайджана в качестве регионального транспортного узла и надежного партнера - министр Транспорт 28 апреля 16:08
Капитализация большинства азербайджанских банков демонстрирует положительную динамику – АБР Финансы 28 апреля 16:07
Импортный цемент должен соответствовать нацстандарту - Минторговли Казахстана Казахстан 28 апреля 16:02
Вокалист Гасым Халилов перенес в Турции тяжелую операцию, которую скрывал от всех Социум 28 апреля 15:55
Пользователей Азербайджана предупредили о новом вредоносном ПО ИКТ 28 апреля 15:53
Все новости