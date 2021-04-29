Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0618 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
29 апреля 2021 г.:
|
28 апреля 2021 г.:
|
29 марта 2021 г.:
|
29 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0618
|
2,0529
|
2,0032
|
1,8445
|
0,0089
|
0,0586
|
0,2173
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,0227
|
0,0224
|
0,023
|
0,0002
|
0,0005
|
-0,0001
|
1 турецкая лира
|
0,2073
|
0,2066
|
0,2105
|
0,2435
|
0,0007
|
-0,0032
|
-0,0362
|
1 австралийский доллар
|
1,3237
|
1,3171
|
1,2973
|
1,1104
|
0,0066
|
0,0264
|
0,2133
|
1 аргентинский песо
|
0,0182
|
0,0182
|
0,0185
|
0,0255
|
0
|
-0,0003
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6641
|
0,6643
|
0,6472
|
0,692
|
-0,0002
|
0,0169
|
-0,0279
|
1 бразильский реал
|
0,3181
|
0,3118
|
0,2953
|
0,3089
|
0,0063
|
0,0228
|
0,0092
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1194
|
0,1181
|
0,1131
|
0,0916
|
0,0013
|
0,0063
|
0,0278
|
100 южнокорейских вон
|
0,1535
|
0,1529
|
0,1503
|
0,1396
|
0,0006
|
0,0032
|
0,0139
|
1 чешская крона
|
0,0796
|
0,0792
|
0,0769
|
0,0679
|
0,0004
|
0,0027
|
0,0117
|
100 чилийских песо
|
0,2436
|
0,2421
|
0,233
|
0,2011
|
0,0015
|
0,0106
|
0,0425
|
1 китайский юань
|
0,2627
|
0,2621
|
0,2597
|
0,2402
|
0,0006
|
0,0030
|
0,0225
|
1 датская крона
|
0,2773
|
0,2761
|
0,2694
|
0,2474
|
0,0012
|
0,0079
|
0,0299
|
1 грузинский лари
|
0,4929
|
0,4925
|
0,5043
|
0,5305
|
0,0004
|
-0,0114
|
-0,0376
|
1 гонконгский доллар
|
0,219
|
0,219
|
0,2187
|
0,2194
|
0
|
0,0003
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,0228
|
0,0234
|
0,0224
|
0,0001
|
-0,0005
|
0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,371
|
2,3595
|
2,3424
|
2,1206
|
0,0115
|
0,0286
|
0,2504
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0118
|
0,0111
|
0
|
-0,0001
|
0,0006
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,204
|
0,2027
|
0,1964
|
0,1724
|
0,0013
|
0,0076
|
0,0316
|
1 швейцарский франк
|
1,8682
|
1,8578
|
1,8092
|
1,7475
|
0,0104
|
0,0590
|
0,1207
|
1 израильский шекель
|
0,5233
|
0,5244
|
0,5104
|
0,4855
|
-0,0011
|
0,0129
|
0,0378
|
1 канадский доллар
|
1,3809
|
1,3701
|
1,3478
|
1,219
|
0,0108
|
0,0331
|
0,1619
|
1 кувейтский динар
|
5,6446
|
5,6462
|
5,6251
|
5,4894
|
-0,0016
|
0,0195
|
0,1552
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,02
|
0,02
|
0,0214
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0013
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1125
|
0,112
|
0,0001
|
0
|
0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4143
|
0,4145
|
0,4102
|
0,39
|
-0,0002
|
0,0041
|
0,0243
|
1 мексиканский песо
|
0,0854
|
0,0847
|
0,0822
|
0,0702
|
0,0007
|
0,0032
|
0,0152
|
1 молдавская лея
|
0,0954
|
0,0951
|
0,0946
|
0,0943
|
0,0003
|
0,0008
|
0,0011
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1084
|
0,1082
|
0,1079
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0006
|
1 норвежская крона
|
0,2079
|
0,2051
|
0,1977
|
0,164
|
0,0028
|
0,0102
|
0,0439
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0168
|
0,0001
|
0
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4503
|
0,4491
|
0,432
|
0,4056
|
0,0012
|
0,0183
|
0,0447
|
1 сингапурский доллар
|
1,283
|
1,2814
|
1,2628
|
1,2012
|
0,0016
|
0,0202
|
0,0818
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4522
|
0
|
0
|
0,0011
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4388
|
2,4416
|
2,4142
|
2,322
|
-0,0028
|
0,0246
|
0,1168
|
1 тайваньский доллар
|
0,061
|
0,0609
|
0,0595
|
0,0569
|
0,0001
|
0,0015
|
0,0041
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1505
|
0,166
|
0
|
-0,0002
|
-0,0157
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0612
|
0,0613
|
0,0608
|
0,0629
|
-0,0001
|
0,0004
|
-0,0017
|
100 японских иен
|
1,5649
|
1,5617
|
1,5522
|
1,5956
|
0,0032
|
0,0127
|
-0,0307
|
1 новозеландский доллар
|
1,2329
|
1,2251
|
1,1875
|
1,0362
|
0,0078
|
0,0454
|
0,1967
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni