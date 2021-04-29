Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0618 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 29 апреля 2021 г.: 28 апреля 2021 г.: 29 марта 2021 г.: 29 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0618 2,0529 2,0032 1,8445 0,0089 0,0586 0,2173 1 российский рубль 0,0229 0,0227 0,0224 0,023 0,0002 0,0005 -0,0001 1 турецкая лира 0,2073 0,2066 0,2105 0,2435 0,0007 -0,0032 -0,0362 1 австралийский доллар 1,3237 1,3171 1,2973 1,1104 0,0066 0,0264 0,2133 1 аргентинский песо 0,0182 0,0182 0,0185 0,0255 0 -0,0003 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6641 0,6643 0,6472 0,692 -0,0002 0,0169 -0,0279 1 бразильский реал 0,3181 0,3118 0,2953 0,3089 0,0063 0,0228 0,0092 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1194 0,1181 0,1131 0,0916 0,0013 0,0063 0,0278 100 южнокорейских вон 0,1535 0,1529 0,1503 0,1396 0,0006 0,0032 0,0139 1 чешская крона 0,0796 0,0792 0,0769 0,0679 0,0004 0,0027 0,0117 100 чилийских песо 0,2436 0,2421 0,233 0,2011 0,0015 0,0106 0,0425 1 китайский юань 0,2627 0,2621 0,2597 0,2402 0,0006 0,0030 0,0225 1 датская крона 0,2773 0,2761 0,2694 0,2474 0,0012 0,0079 0,0299 1 грузинский лари 0,4929 0,4925 0,5043 0,5305 0,0004 -0,0114 -0,0376 1 гонконгский доллар 0,219 0,219 0,2187 0,2194 0 0,0003 -0,0004 1 индийская рупия 0,0229 0,0228 0,0234 0,0224 0,0001 -0,0005 0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,371 2,3595 2,3424 2,1206 0,0115 0,0286 0,2504 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0118 0,0111 0 -0,0001 0,0006 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,204 0,2027 0,1964 0,1724 0,0013 0,0076 0,0316 1 швейцарский франк 1,8682 1,8578 1,8092 1,7475 0,0104 0,0590 0,1207 1 израильский шекель 0,5233 0,5244 0,5104 0,4855 -0,0011 0,0129 0,0378 1 канадский доллар 1,3809 1,3701 1,3478 1,219 0,0108 0,0331 0,1619 1 кувейтский динар 5,6446 5,6462 5,6251 5,4894 -0,0016 0,0195 0,1552 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 киргизский сом 0,0201 0,02 0,02 0,0214 0,0001 0,0001 -0,0013 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1124 0,1125 0,112 0,0001 0 0,0005 1 малайзийский ринггит 0,4143 0,4145 0,4102 0,39 -0,0002 0,0041 0,0243 1 мексиканский песо 0,0854 0,0847 0,0822 0,0702 0,0007 0,0032 0,0152 1 молдавская лея 0,0954 0,0951 0,0946 0,0943 0,0003 0,0008 0,0011 1 египетский фунт 0,1085 0,1084 0,1082 0,1079 0,0001 0,0003 0,0006 1 норвежская крона 0,2079 0,2051 0,1977 0,164 0,0028 0,0102 0,0439 100 узбекских сомов 0,0162 0,0161 0,0162 0,0168 0,0001 0 -0,0006 1 польский злотый 0,4503 0,4491 0,432 0,4056 0,0012 0,0183 0,0447 1 сингапурский доллар 1,283 1,2814 1,2628 1,2012 0,0016 0,0202 0,0818 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4522 0 0 0,0011 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4388 2,4416 2,4142 2,322 -0,0028 0,0246 0,1168 1 тайваньский доллар 0,061 0,0609 0,0595 0,0569 0,0001 0,0015 0,0041 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1505 0,166 0 -0,0002 -0,0157 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0612 0,0613 0,0608 0,0629 -0,0001 0,0004 -0,0017 100 японских иен 1,5649 1,5617 1,5522 1,5956 0,0032 0,0127 -0,0307 1 новозеландский доллар 1,2329 1,2251 1,1875 1,0362 0,0078 0,0454 0,1967

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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