Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое мая установлен на уровне 1,7 и 2,0681 маната соответственно, сообщает в субботу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на субботу:
|
Курсы валют:
|
8 мая 2021 г.:
|
7 мая 2021 г.:
|
8 апреля 2021 г.:
|
8 мая 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0681
|
2,0515
|
2,0182
|
1,8433
|
0,0166
|
0,0499
|
0,2248
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0229
|
0,0221
|
0,023
|
0,0001
|
0,0009
|
0
|
1 турецкая лира
|
0,2063
|
0,2052
|
0,208
|
0,2393
|
0,0011
|
-0,0017
|
-0,0330
|
1 австралийский доллар
|
1,3335
|
1,322
|
1,296
|
1,1105
|
0,0115
|
0,0375
|
0,2230
|
1 аргентинский песо
|
0,0181
|
0,0181
|
0,0184
|
0,0253
|
0
|
-0,0003
|
-0,0072
|
1 белорусский рубль
|
0,6712
|
0,6688
|
0,638
|
0,6935
|
0,0024
|
0,0332
|
-0,0223
|
1 бразильский реал
|
0,3246
|
0,3222
|
0,3027
|
0,2913
|
0,0024
|
0,0219
|
0,0333
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1209
|
0,1196
|
0,1168
|
0,0917
|
0,0013
|
0,0041
|
0,0292
|
100 южнокорейских вон
|
0,1516
|
0,1516
|
0,1521
|
0,1395
|
0
|
-0,0005
|
0,0121
|
1 чешская крона
|
0,0806
|
0,0798
|
0,078
|
0,0677
|
0,0008
|
0,0026
|
0,0129
|
100 чилийских песо
|
0,2446
|
0,2431
|
0,2384
|
0,2036
|
0,0015
|
0,0062
|
0,0410
|
1 китайский юань
|
0,2643
|
0,2632
|
0,2596
|
0,2403
|
0,0011
|
0,0047
|
0,0240
|
1 датская крона
|
0,2781
|
0,2759
|
0,2713
|
0,2471
|
0,0022
|
0,0068
|
0,0310
|
1 грузинский лари
|
0,4966
|
0,494
|
0,497
|
0,5299
|
0,0026
|
-0,0004
|
-0,0333
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2184
|
0,2193
|
0
|
0,0005
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0228
|
0,0226
|
0
|
0,0003
|
0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3774
|
2,3645
|
2,3396
|
2,1056
|
0,0129
|
0,0378
|
0,2718
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0117
|
0,0114
|
0
|
0,0002
|
0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2046
|
0,2018
|
0,1972
|
0,1736
|
0,0028
|
0,0074
|
0,0310
|
1 швейцарский франк
|
1,8872
|
1,874
|
1,8294
|
1,7484
|
0,0132
|
0,0578
|
0,1388
|
1 израильский шекель
|
0,5232
|
0,5219
|
0,5172
|
0,4845
|
0,0013
|
0,0060
|
0,0387
|
1 канадский доллар
|
1,4012
|
1,3975
|
1,3484
|
1,2196
|
0,0037
|
0,0528
|
0,1816
|
1 кувейтский динар
|
5,6428
|
5,6403
|
5,6319
|
5,4962
|
0,0025
|
0,0109
|
0,1466
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0039
|
0,004
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,02
|
0,0215
|
0
|
0,0001
|
-0,0014
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,1125
|
0,1123
|
0,113
|
-0,0005
|
-0,0003
|
-0,0010
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4133
|
0,413
|
0,4109
|
0,3948
|
0,0003
|
0,0024
|
0,0185
|
1 мексиканский песо
|
0,0854
|
0,0846
|
0,0843
|
0,071
|
0,0008
|
0,0011
|
0,0144
|
1 молдавская лея
|
0,0954
|
0,0954
|
0,0946
|
0,096
|
0
|
0,0008
|
-0,0006
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1084
|
0,1081
|
0,1079
|
0,0001
|
0,0004
|
0,0006
|
1 норвежская крона
|
0,207
|
0,2047
|
0,2007
|
0,1666
|
0,0023
|
0,0063
|
0,0404
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
0
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4541
|
0,4488
|
0,4414
|
0,4049
|
0,0053
|
0,0127
|
0,0492
|
1 сингапурский доллар
|
1,2832
|
1,2759
|
1,2681
|
1,2039
|
0,0073
|
0,0151
|
0,0793
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4525
|
0
|
0
|
0,0008
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4408
|
2,4372
|
2,4224
|
2,3138
|
0,0036
|
0,0184
|
0,1270
|
1 тайваньский доллар
|
0,0609
|
0,0609
|
0,0598
|
0,0569
|
0
|
0,0011
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1504
|
0,1657
|
0
|
-0,0001
|
-0,0154
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0613
|
0,0613
|
0,0608
|
0,0633
|
0
|
0,0005
|
-0,0020
|
100 японских иен
|
1,5654
|
1,5585
|
1,5493
|
1,5973
|
0,0069
|
0,0161
|
-0,0319
|
1 новозеландский доллар
|
1,2373
|
1,2294
|
1,1935
|
1,0405
|
0,0079
|
0,0438
|
0,1968
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni