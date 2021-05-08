Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое мая установлен на уровне 1,7 и 2,0681 маната соответственно, сообщает в субботу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на субботу:

Курсы валют: 8 мая 2021 г.: 7 мая 2021 г.: 8 апреля 2021 г.: 8 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0681 2,0515 2,0182 1,8433 0,0166 0,0499 0,2248 1 российский рубль 0,023 0,0229 0,0221 0,023 0,0001 0,0009 0 1 турецкая лира 0,2063 0,2052 0,208 0,2393 0,0011 -0,0017 -0,0330 1 австралийский доллар 1,3335 1,322 1,296 1,1105 0,0115 0,0375 0,2230 1 аргентинский песо 0,0181 0,0181 0,0184 0,0253 0 -0,0003 -0,0072 1 белорусский рубль 0,6712 0,6688 0,638 0,6935 0,0024 0,0332 -0,0223 1 бразильский реал 0,3246 0,3222 0,3027 0,2913 0,0024 0,0219 0,0333 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1209 0,1196 0,1168 0,0917 0,0013 0,0041 0,0292 100 южнокорейских вон 0,1516 0,1516 0,1521 0,1395 0 -0,0005 0,0121 1 чешская крона 0,0806 0,0798 0,078 0,0677 0,0008 0,0026 0,0129 100 чилийских песо 0,2446 0,2431 0,2384 0,2036 0,0015 0,0062 0,0410 1 китайский юань 0,2643 0,2632 0,2596 0,2403 0,0011 0,0047 0,0240 1 датская крона 0,2781 0,2759 0,2713 0,2471 0,0022 0,0068 0,0310 1 грузинский лари 0,4966 0,494 0,497 0,5299 0,0026 -0,0004 -0,0333 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,2184 0,2193 0 0,0005 -0,0004 1 индийская рупия 0,0231 0,0231 0,0228 0,0226 0 0,0003 0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,3774 2,3645 2,3396 2,1056 0,0129 0,0378 0,2718 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0117 0,0114 0 0,0002 0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2046 0,2018 0,1972 0,1736 0,0028 0,0074 0,0310 1 швейцарский франк 1,8872 1,874 1,8294 1,7484 0,0132 0,0578 0,1388 1 израильский шекель 0,5232 0,5219 0,5172 0,4845 0,0013 0,0060 0,0387 1 канадский доллар 1,4012 1,3975 1,3484 1,2196 0,0037 0,0528 0,1816 1 кувейтский динар 5,6428 5,6403 5,6319 5,4962 0,0025 0,0109 0,1466 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,004 0 0,0001 0 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,02 0,0215 0 0,0001 -0,0014 100 ливанских фунтов 0,112 0,1125 0,1123 0,113 -0,0005 -0,0003 -0,0010 1 малайзийский ринггит 0,4133 0,413 0,4109 0,3948 0,0003 0,0024 0,0185 1 мексиканский песо 0,0854 0,0846 0,0843 0,071 0,0008 0,0011 0,0144 1 молдавская лея 0,0954 0,0954 0,0946 0,096 0 0,0008 -0,0006 1 египетский фунт 0,1085 0,1084 0,1081 0,1079 0,0001 0,0004 0,0006 1 норвежская крона 0,207 0,2047 0,2007 0,1666 0,0023 0,0063 0,0404 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0168 0 0 -0,0006 1 польский злотый 0,4541 0,4488 0,4414 0,4049 0,0053 0,0127 0,0492 1 сингапурский доллар 1,2832 1,2759 1,2681 1,2039 0,0073 0,0151 0,0793 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4525 0 0 0,0008 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4408 2,4372 2,4224 2,3138 0,0036 0,0184 0,1270 1 тайваньский доллар 0,0609 0,0609 0,0598 0,0569 0 0,0011 0,0040 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1504 0,1657 0 -0,0001 -0,0154 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0613 0,0613 0,0608 0,0633 0 0,0005 -0,0020 100 японских иен 1,5654 1,5585 1,5493 1,5973 0,0069 0,0161 -0,0319 1 новозеландский доллар 1,2373 1,2294 1,1935 1,0405 0,0079 0,0438 0,1968

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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