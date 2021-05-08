Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 8 мая 2021 09:47 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое мая установлен на уровне 1,7 и 2,0681 маната соответственно, сообщает в субботу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на субботу:

Курсы валют:

8 мая 2021 г.:

7 мая 2021 г.:

8 апреля 2021 г.:

8 мая 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0681

2,0515

2,0182

1,8433

0,0166

0,0499

0,2248

1 российский рубль

0,023

0,0229

0,0221

0,023

0,0001

0,0009

0

1 турецкая лира

0,2063

0,2052

0,208

0,2393

0,0011

-0,0017

-0,0330

1 австралийский доллар

1,3335

1,322

1,296

1,1105

0,0115

0,0375

0,2230

1 аргентинский песо

0,0181

0,0181

0,0184

0,0253

0

-0,0003

-0,0072

1 белорусский рубль

0,6712

0,6688

0,638

0,6935

0,0024

0,0332

-0,0223

1 бразильский реал

0,3246

0,3222

0,3027

0,2913

0,0024

0,0219

0,0333

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1209

0,1196

0,1168

0,0917

0,0013

0,0041

0,0292

100 южнокорейских вон

0,1516

0,1516

0,1521

0,1395

0

-0,0005

0,0121

1 чешская крона

0,0806

0,0798

0,078

0,0677

0,0008

0,0026

0,0129

100 чилийских песо

0,2446

0,2431

0,2384

0,2036

0,0015

0,0062

0,0410

1 китайский юань

0,2643

0,2632

0,2596

0,2403

0,0011

0,0047

0,0240

1 датская крона

0,2781

0,2759

0,2713

0,2471

0,0022

0,0068

0,0310

1 грузинский лари

0,4966

0,494

0,497

0,5299

0,0026

-0,0004

-0,0333

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2189

0,2184

0,2193

0

0,0005

-0,0004

1 индийская рупия

0,0231

0,0231

0,0228

0,0226

0

0,0003

0,0005

1 британский фунт стерлингов

2,3774

2,3645

2,3396

2,1056

0,0129

0,0378

0,2718

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0119

0,0117

0,0114

0

0,0002

0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2046

0,2018

0,1972

0,1736

0,0028

0,0074

0,0310

1 швейцарский франк

1,8872

1,874

1,8294

1,7484

0,0132

0,0578

0,1388

1 израильский шекель

0,5232

0,5219

0,5172

0,4845

0,0013

0,0060

0,0387

1 канадский доллар

1,4012

1,3975

1,3484

1,2196

0,0037

0,0528

0,1816

1 кувейтский динар

5,6428

5,6403

5,6319

5,4962

0,0025

0,0109

0,1466

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0039

0,004

0

0,0001

0

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,02

0,0215

0

0,0001

-0,0014

100 ливанских фунтов

0,112

0,1125

0,1123

0,113

-0,0005

-0,0003

-0,0010

1 малайзийский ринггит

0,4133

0,413

0,4109

0,3948

0,0003

0,0024

0,0185

1 мексиканский песо

0,0854

0,0846

0,0843

0,071

0,0008

0,0011

0,0144

1 молдавская лея

0,0954

0,0954

0,0946

0,096

0

0,0008

-0,0006

1 египетский фунт

0,1085

0,1084

0,1081

0,1079

0,0001

0,0004

0,0006

1 норвежская крона

0,207

0,2047

0,2007

0,1666

0,0023

0,0063

0,0404

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0168

0

0

-0,0006

1 польский злотый

0,4541

0,4488

0,4414

0,4049

0,0053

0,0127

0,0492

1 сингапурский доллар

1,2832

1,2759

1,2681

1,2039

0,0073

0,0151

0,0793

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4525

0

0

0,0008

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4408

2,4372

2,4224

2,3138

0,0036

0,0184

0,1270

1 тайваньский доллар

0,0609

0,0609

0,0598

0,0569

0

0,0011

0,0040

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1504

0,1657

0

-0,0001

-0,0154

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0613

0,0613

0,0608

0,0633

0

0,0005

-0,0020

100 японских иен

1,5654

1,5585

1,5493

1,5973

0,0069

0,0161

-0,0319

1 новозеландский доллар

1,2373

1,2294

1,1935

1,0405

0,0079

0,0438

0,1968

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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