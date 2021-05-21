В Азербайджане обнародован объем расходов на оборону и нацбезопасность в 2020 г.

Финансы 21 мая 2021 17:21 (UTC+04:00)
В Азербайджане обнародован объем расходов на оборону и нацбезопасность в 2020 г.
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