Спрос азербайджанских банков на валюту незначительно сократился

БАКУ /Trend/ - Спрос азербайджанских банков на иностранную валюту на валютном аукционе, проведенном Центробанком (ЦБА) с участием Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) 25 мая 2021 года, сократился на 0,1 процента по сравнению с предыдущим аукционом.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, регулятор продал банкам 58,87 миллиона долларов, и спрос был полностью удовлетворен.

По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Отметим, что 10 марта 2020 года был проведен первый за долгое время валютный аукцион с участием Госнефтефонда Азербайджана, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона долларов.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте прошлого года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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