Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0738 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 31 мая 2021 г.: 27 мая 2021 г.: 30 апреля 2021 г.: 31 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0738 2,0729 2,0602 1,8873 0,0009 0,0136 0,1865 1 российский рубль 0,0232 0,0231 0,0227 0,0242 0,0001 0,0005 -0,0010 1 турецкая лира 0,1983 0,2009 0,2067 0,2491 -0,0026 -0,0084 -0,0508 1 австралийский доллар 1,3137 1,3159 1,323 1,1334 -0,0022 -0,0093 0,1803 1 аргентинский песо 0,018 0,018 0,0182 0,0248 0 -0,0002 -0,0068 1 белорусский рубль 0,6707 0,6768 0,6647 0,7062 -0,0061 0,0060 -0,0355 1 бразильский реал 0,3253 0,32 0,3184 0,3185 0,0053 0,0069 0,0068 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1233 0,1235 0,1189 0,0969 -0,0002 0,0044 0,0264 100 южнокорейских вон 0,153 0,1521 0,1532 0,1374 0,0009 -0,0002 0,0156 1 чешская крона 0,0814 0,0815 0,0796 0,07 -0,0001 0,0018 0,0114 100 чилийских песо 0,235 0,233 0,2409 0,2108 0,0020 -0,0059 0,0242 1 китайский юань 0,2672 0,2662 0,2628 0,2382 0,0010 0,0044 0,0290 1 датская крона 0,2789 0,2788 0,2771 0,2531 0,0001 0,0018 0,0258 1 грузинский лари 0,5195 0,5205 0,4932 0,5376 -0,0010 0,0263 -0,0181 1 гонконгский доллар 0,219 0,219 0,219 0,2193 0 0 -0,0003 1 индийская рупия 0,0235 0,0234 0,023 0,0225 0,0001 0,0005 0,0010 1 британский фунт стерлингов 2,4132 2,4 2,3716 2,0983 0,0132 0,0416 0,3149 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0118 0,0116 0 0,0001 0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2047 0,2045 0,2029 0,1802 0,0002 0,0018 0,0245 1 швейцарский франк 1,8907 1,8949 1,8705 1,7679 -0,0042 0,0202 0,1228 1 израильский шекель 0,5233 0,5234 0,5234 0,4841 -0,0001 -0,0001 0,0392 1 канадский доллар 1,4076 1,4024 1,3854 1,2337 0,0052 0,0222 0,1739 1 кувейтский динар 5,6503 5,6561 5,6461 5,5135 -0,0058 0,0042 0,1368 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0203 0,0204 0,0201 0,023 -0,0001 0,0002 -0,0027 100 ливанских фунтов 0,1128 0,1125 0,1124 0,1124 0,0003 0,0004 0,0004 1 малайзийский ринггит 0,4108 0,4104 0,4142 0,3911 0,0004 -0,0034 0,0197 1 мексиканский песо 0,0853 0,0855 0,0849 0,0767 -0,0002 0,0004 0,0086 1 молдавская лея 0,0966 0,0966 0,0957 0,0973 0 0,0009 -0,0007 1 египетский фунт 0,1084 0,1085 0,1085 0,1073 -0,0001 -0,0001 0,0011 1 норвежская крона 0,2035 0,2029 0,2074 0,1749 0,0006 -0,0039 0,0286 100 узбекских сомов 0,0161 0,016 0,0162 0,0168 0,0001 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4625 0,4605 0,4512 0,4242 0,0020 0,0113 0,0383 1 сингапурский доллар 1,2854 1,2837 1,2818 1,2027 0,0017 0,0036 0,0827 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4526 0 0 0,0007 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4538 2,4589 2,4442 2,3324 -0,0051 0,0096 0,1214 1 тайваньский доллар 0,0616 0,0611 0,0609 0,0566 0,0005 0,0007 0,0050 1 таджикский сомони 0,1504 0,1503 0,1503 0,1656 0,0001 0,0001 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0618 0,0618 0,0614 0,0633 0 0,0004 -0,0015 100 японских иен 1,5502 1,5586 1,5626 1,5766 -0,0084 -0,0124 -0,0264 1 новозеландский доллар 1,2338 1,2392 1,2328 1,0548 -0,0054 0,0010 0,1790

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni