Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 31 мая 2021 09:43 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0738 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

31 мая 2021 г.:

27 мая 2021 г.:

30 апреля 2021 г.:

31 мая 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0738

2,0729

2,0602

1,8873

0,0009

0,0136

0,1865

1 российский рубль

0,0232

0,0231

0,0227

0,0242

0,0001

0,0005

-0,0010

1 турецкая лира

0,1983

0,2009

0,2067

0,2491

-0,0026

-0,0084

-0,0508

1 австралийский доллар

1,3137

1,3159

1,323

1,1334

-0,0022

-0,0093

0,1803

1 аргентинский песо

0,018

0,018

0,0182

0,0248

0

-0,0002

-0,0068

1 белорусский рубль

0,6707

0,6768

0,6647

0,7062

-0,0061

0,0060

-0,0355

1 бразильский реал

0,3253

0,32

0,3184

0,3185

0,0053

0,0069

0,0068

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1233

0,1235

0,1189

0,0969

-0,0002

0,0044

0,0264

100 южнокорейских вон

0,153

0,1521

0,1532

0,1374

0,0009

-0,0002

0,0156

1 чешская крона

0,0814

0,0815

0,0796

0,07

-0,0001

0,0018

0,0114

100 чилийских песо

0,235

0,233

0,2409

0,2108

0,0020

-0,0059

0,0242

1 китайский юань

0,2672

0,2662

0,2628

0,2382

0,0010

0,0044

0,0290

1 датская крона

0,2789

0,2788

0,2771

0,2531

0,0001

0,0018

0,0258

1 грузинский лари

0,5195

0,5205

0,4932

0,5376

-0,0010

0,0263

-0,0181

1 гонконгский доллар

0,219

0,219

0,219

0,2193

0

0

-0,0003

1 индийская рупия

0,0235

0,0234

0,023

0,0225

0,0001

0,0005

0,0010

1 британский фунт стерлингов

2,4132

2,4

2,3716

2,0983

0,0132

0,0416

0,3149

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0119

0,0118

0,0116

0

0,0001

0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2047

0,2045

0,2029

0,1802

0,0002

0,0018

0,0245

1 швейцарский франк

1,8907

1,8949

1,8705

1,7679

-0,0042

0,0202

0,1228

1 израильский шекель

0,5233

0,5234

0,5234

0,4841

-0,0001

-0,0001

0,0392

1 канадский доллар

1,4076

1,4024

1,3854

1,2337

0,0052

0,0222

0,1739

1 кувейтский динар

5,6503

5,6561

5,6461

5,5135

-0,0058

0,0042

0,1368

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0041

0

0

-0,0001

1 киргизский сом

0,0203

0,0204

0,0201

0,023

-0,0001

0,0002

-0,0027

100 ливанских фунтов

0,1128

0,1125

0,1124

0,1124

0,0003

0,0004

0,0004

1 малайзийский ринггит

0,4108

0,4104

0,4142

0,3911

0,0004

-0,0034

0,0197

1 мексиканский песо

0,0853

0,0855

0,0849

0,0767

-0,0002

0,0004

0,0086

1 молдавская лея

0,0966

0,0966

0,0957

0,0973

0

0,0009

-0,0007

1 египетский фунт

0,1084

0,1085

0,1085

0,1073

-0,0001

-0,0001

0,0011

1 норвежская крона

0,2035

0,2029

0,2074

0,1749

0,0006

-0,0039

0,0286

100 узбекских сомов

0,0161

0,016

0,0162

0,0168

0,0001

-0,0001

-0,0007

1 польский злотый

0,4625

0,4605

0,4512

0,4242

0,0020

0,0113

0,0383

1 сингапурский доллар

1,2854

1,2837

1,2818

1,2027

0,0017

0,0036

0,0827

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4526

0

0

0,0007

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4538

2,4589

2,4442

2,3324

-0,0051

0,0096

0,1214

1 тайваньский доллар

0,0616

0,0611

0,0609

0,0566

0,0005

0,0007

0,0050

1 таджикский сомони

0,1504

0,1503

0,1503

0,1656

0,0001

0,0001

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0618

0,0618

0,0614

0,0633

0

0,0004

-0,0015

100 японских иен

1,5502

1,5586

1,5626

1,5766

-0,0084

-0,0124

-0,0264

1 новозеландский доллар

1,2338

1,2392

1,2328

1,0548

-0,0054

0,0010

0,1790

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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