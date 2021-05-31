Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0738 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
31 мая 2021 г.:
|
27 мая 2021 г.:
|
30 апреля 2021 г.:
|
31 мая 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0738
|
2,0729
|
2,0602
|
1,8873
|
0,0009
|
0,0136
|
0,1865
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,0231
|
0,0227
|
0,0242
|
0,0001
|
0,0005
|
-0,0010
|
1 турецкая лира
|
0,1983
|
0,2009
|
0,2067
|
0,2491
|
-0,0026
|
-0,0084
|
-0,0508
|
1 австралийский доллар
|
1,3137
|
1,3159
|
1,323
|
1,1334
|
-0,0022
|
-0,0093
|
0,1803
|
1 аргентинский песо
|
0,018
|
0,018
|
0,0182
|
0,0248
|
0
|
-0,0002
|
-0,0068
|
1 белорусский рубль
|
0,6707
|
0,6768
|
0,6647
|
0,7062
|
-0,0061
|
0,0060
|
-0,0355
|
1 бразильский реал
|
0,3253
|
0,32
|
0,3184
|
0,3185
|
0,0053
|
0,0069
|
0,0068
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1233
|
0,1235
|
0,1189
|
0,0969
|
-0,0002
|
0,0044
|
0,0264
|
100 южнокорейских вон
|
0,153
|
0,1521
|
0,1532
|
0,1374
|
0,0009
|
-0,0002
|
0,0156
|
1 чешская крона
|
0,0814
|
0,0815
|
0,0796
|
0,07
|
-0,0001
|
0,0018
|
0,0114
|
100 чилийских песо
|
0,235
|
0,233
|
0,2409
|
0,2108
|
0,0020
|
-0,0059
|
0,0242
|
1 китайский юань
|
0,2672
|
0,2662
|
0,2628
|
0,2382
|
0,0010
|
0,0044
|
0,0290
|
1 датская крона
|
0,2789
|
0,2788
|
0,2771
|
0,2531
|
0,0001
|
0,0018
|
0,0258
|
1 грузинский лари
|
0,5195
|
0,5205
|
0,4932
|
0,5376
|
-0,0010
|
0,0263
|
-0,0181
|
1 гонконгский доллар
|
0,219
|
0,219
|
0,219
|
0,2193
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0235
|
0,0234
|
0,023
|
0,0225
|
0,0001
|
0,0005
|
0,0010
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,4132
|
2,4
|
2,3716
|
2,0983
|
0,0132
|
0,0416
|
0,3149
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0118
|
0,0116
|
0
|
0,0001
|
0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2047
|
0,2045
|
0,2029
|
0,1802
|
0,0002
|
0,0018
|
0,0245
|
1 швейцарский франк
|
1,8907
|
1,8949
|
1,8705
|
1,7679
|
-0,0042
|
0,0202
|
0,1228
|
1 израильский шекель
|
0,5233
|
0,5234
|
0,5234
|
0,4841
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0392
|
1 канадский доллар
|
1,4076
|
1,4024
|
1,3854
|
1,2337
|
0,0052
|
0,0222
|
0,1739
|
1 кувейтский динар
|
5,6503
|
5,6561
|
5,6461
|
5,5135
|
-0,0058
|
0,0042
|
0,1368
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0203
|
0,0204
|
0,0201
|
0,023
|
-0,0001
|
0,0002
|
-0,0027
|
100 ливанских фунтов
|
0,1128
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1124
|
0,0003
|
0,0004
|
0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4108
|
0,4104
|
0,4142
|
0,3911
|
0,0004
|
-0,0034
|
0,0197
|
1 мексиканский песо
|
0,0853
|
0,0855
|
0,0849
|
0,0767
|
-0,0002
|
0,0004
|
0,0086
|
1 молдавская лея
|
0,0966
|
0,0966
|
0,0957
|
0,0973
|
0
|
0,0009
|
-0,0007
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1085
|
0,1085
|
0,1073
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0011
|
1 норвежская крона
|
0,2035
|
0,2029
|
0,2074
|
0,1749
|
0,0006
|
-0,0039
|
0,0286
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,016
|
0,0162
|
0,0168
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4625
|
0,4605
|
0,4512
|
0,4242
|
0,0020
|
0,0113
|
0,0383
|
1 сингапурский доллар
|
1,2854
|
1,2837
|
1,2818
|
1,2027
|
0,0017
|
0,0036
|
0,0827
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4526
|
0
|
0
|
0,0007
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4538
|
2,4589
|
2,4442
|
2,3324
|
-0,0051
|
0,0096
|
0,1214
|
1 тайваньский доллар
|
0,0616
|
0,0611
|
0,0609
|
0,0566
|
0,0005
|
0,0007
|
0,0050
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1656
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0618
|
0,0618
|
0,0614
|
0,0633
|
0
|
0,0004
|
-0,0015
|
100 японских иен
|
1,5502
|
1,5586
|
1,5626
|
1,5766
|
-0,0084
|
-0,0124
|
-0,0264
|
1 новозеландский доллар
|
1,2338
|
1,2392
|
1,2328
|
1,0548
|
-0,0054
|
0,0010
|
0,1790
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni