В Азербайджане удалось добиться колоссального роста по безналичным платежам – гендиректор ЦБА

Финансы 2 июня 2021 15:30 (UTC+04:00)
В Азербайджане удалось добиться колоссального роста по безналичным платежам – гендиректор ЦБА

БАКУ /Trend/ - В рамках государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018–2020 годы удалось добиться колоссального роста по безналичным платежам.

Как сообщает в среду Trend, об этом на церемонии запуска системы бесконтактной оплаты проезда с помощью платежных банковских карт при партнерстве ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Центрального банка и Международного банка Азербайджана сказал генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

По его словам, количество платежных карт увеличилось на 44 процента, что составило 10,1 миллиона единиц, а количество бесконтактных карт выросло в 5,5 раза и составило 4,6 миллиона единиц.

Было отмечено, что наблюдаемое динамичное увеличение количества бесконтактных карт на рынке позволит ускорить эффективное и быстрое внедрение бесконтактных платежей на железных дорогах.

Фарид Османов подчеркнул, что для Центрального банка Азербайджана основной стратегической целью в цифровизации платежных услуг является глобальная трансформация безналичной экономики в Азербайджан путем создания удобных для потребителей платежных решений.

Ранее гендиректор Центробанка отмечал, что работы по дорожной карте относительно открытого банкинга в Азербайджане планируется завершить в мае текущего года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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