Чистые внешние активы коммерческих банков Азербайджана выросли за год

Финансы 3 июня 2021 14:54 (UTC+04:00)
Чистые внешние активы коммерческих банков Азербайджана выросли за год
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ГЭЦ Азербайджана провел очередные выпускные экзамены для 9-х классов
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Восстановленное Суговушанское водохранилище позволит орошать 96 тыс. гектаров земель (Эксклюзив) (ВИДЕО)
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