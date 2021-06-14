Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 июня установлен на уровне 1,7 и 2,0567 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 14 июня 2021 г.: 11 июня 2021 г.: 14 мая 2021 г.: 14 июня 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0567 2,0722 2,0681 1,9206 -0,0155 -0,0114 0,1361 1 российский рубль 0,0236 0,0237 0,023 0,0242 -0,0001 0,0006 -0,0006 1 турецкая лира 0,2027 0,2017 0,2063 0,2487 0,0010 -0,0036 -0,0460 1 австралийский доллар 1,3101 1,3183 1,3335 1,1635 -0,0082 -0,0234 0,1466 1 аргентинский песо 0,0179 0,0179 0,0181 0,0245 0 -0,0002 -0,0066 1 белорусский рубль 0,6855 0,6814 0,6712 0,7161 0,0041 0,0143 -0,0306 1 бразильский реал 0,3322 0,3362 0,3246 0,3418 -0,0040 0,0076 -0,0096 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1238 0,1252 0,1209 0,0992 -0,0014 0,0029 0,0246 100 южнокорейских вон 0,1522 0,1531 0,1516 0,1411 -0,0009 0,0006 0,0111 1 чешская крона 0,081 0,0817 0,0806 0,0719 -0,0007 0,0004 0,0091 100 чилийских песо 0,2353 0,2359 0,2446 0,2159 -0,0006 -0,0093 0,0194 1 китайский юань 0,2657 0,2662 0,2643 0,24 -0,0005 0,0014 0,0257 1 датская крона 0,2766 0,2787 0,2781 0,2576 -0,0021 -0,0015 0,0190 1 грузинский лари 0,5321 0,5384 0,4966 0,5598 -0,0063 0,0355 -0,0277 1 гонконгский доллар 0,219 0,2191 0,2189 0,2193 -0,0001 0,0001 -0,0003 1 индийская рупия 0,0232 0,0233 0,0231 0,0224 -0,0001 0,0001 0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,399 2,4112 2,3774 2,1375 -0,0122 0,0216 0,2615 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0119 0,012 0 0,0001 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2041 0,2063 0,2046 0,1823 -0,0022 -0,0005 0,0218 1 швейцарский франк 1,8913 1,9025 1,8872 1,7996 -0,0112 0,0041 0,0917 1 израильский шекель 0,5225 0,5241 0,5232 0,4904 -0,0016 -0,0007 0,0321 1 канадский доллар 1,399 1,4066 1,4012 1,2488 -0,0076 -0,0022 0,1502 1 кувейтский динар 5,6529 5,6525 5,6428 5,5293 0,0004 0,0101 0,1236 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0042 0 0 -0,0002 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0228 0 0 -0,0027 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1128 0,112 0,1115 -0,0003 0,0005 0,0010 1 малайзийский ринггит 0,4132 0,4134 0,4133 0,3989 -0,0002 -0,0001 0,0143 1 мексиканский песо 0,0856 0,0864 0,0854 0,0749 -0,0008 0,0002 0,0107 1 молдавская лея 0,096 0,096 0,0954 0,099 0 0,0006 -0,0030 1 египетский фунт 0,1087 0,1085 0,1085 0,105 0,0002 0,0002 0,0037 1 норвежская крона 0,2038 0,2058 0,207 0,1765 -0,0020 -0,0032 0,0273 100 узбекских сомов 0,016 0,0161 0,0162 0,0167 -0,0001 -0,0002 -0,0007 1 польский злотый 0,4573 0,4633 0,4541 0,4298 -0,0060 0,0032 0,0275 1 сингапурский доллар 1,2813 1,2863 1,2832 1,2215 -0,0050 -0,0019 0,0598 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,453 0 0 0,0003 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4515 2,4518 2,4408 2,348 -0,0003 0,0107 0,1035 1 тайваньский доллар 0,0616 0,0614 0,0609 0,0573 0,0002 0,0007 0,0043 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1503 0,1652 0 0 -0,0149 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,063 0,0627 0,0613 0,0639 0,0003 0,0017 -0,0009 100 японских иен 1,5488 1,5541 1,5654 1,5866 -0,0053 -0,0166 -0,0378 1 новозеландский доллар 1,2141 1,2232 1,2373 1,0918 -0,0091 -0,0232 0,1223

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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