Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 июня установлен на уровне 1,7 и 2,0567 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
14 июня 2021 г.:
|
11 июня 2021 г.:
|
14 мая 2021 г.:
|
14 июня 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0567
|
2,0722
|
2,0681
|
1,9206
|
-0,0155
|
-0,0114
|
0,1361
|
1 российский рубль
|
0,0236
|
0,0237
|
0,023
|
0,0242
|
-0,0001
|
0,0006
|
-0,0006
|
1 турецкая лира
|
0,2027
|
0,2017
|
0,2063
|
0,2487
|
0,0010
|
-0,0036
|
-0,0460
|
1 австралийский доллар
|
1,3101
|
1,3183
|
1,3335
|
1,1635
|
-0,0082
|
-0,0234
|
0,1466
|
1 аргентинский песо
|
0,0179
|
0,0179
|
0,0181
|
0,0245
|
0
|
-0,0002
|
-0,0066
|
1 белорусский рубль
|
0,6855
|
0,6814
|
0,6712
|
0,7161
|
0,0041
|
0,0143
|
-0,0306
|
1 бразильский реал
|
0,3322
|
0,3362
|
0,3246
|
0,3418
|
-0,0040
|
0,0076
|
-0,0096
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1238
|
0,1252
|
0,1209
|
0,0992
|
-0,0014
|
0,0029
|
0,0246
|
100 южнокорейских вон
|
0,1522
|
0,1531
|
0,1516
|
0,1411
|
-0,0009
|
0,0006
|
0,0111
|
1 чешская крона
|
0,081
|
0,0817
|
0,0806
|
0,0719
|
-0,0007
|
0,0004
|
0,0091
|
100 чилийских песо
|
0,2353
|
0,2359
|
0,2446
|
0,2159
|
-0,0006
|
-0,0093
|
0,0194
|
1 китайский юань
|
0,2657
|
0,2662
|
0,2643
|
0,24
|
-0,0005
|
0,0014
|
0,0257
|
1 датская крона
|
0,2766
|
0,2787
|
0,2781
|
0,2576
|
-0,0021
|
-0,0015
|
0,0190
|
1 грузинский лари
|
0,5321
|
0,5384
|
0,4966
|
0,5598
|
-0,0063
|
0,0355
|
-0,0277
|
1 гонконгский доллар
|
0,219
|
0,2191
|
0,2189
|
0,2193
|
-0,0001
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0231
|
0,0224
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,399
|
2,4112
|
2,3774
|
2,1375
|
-0,0122
|
0,0216
|
0,2615
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,0119
|
0,012
|
0
|
0,0001
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2041
|
0,2063
|
0,2046
|
0,1823
|
-0,0022
|
-0,0005
|
0,0218
|
1 швейцарский франк
|
1,8913
|
1,9025
|
1,8872
|
1,7996
|
-0,0112
|
0,0041
|
0,0917
|
1 израильский шекель
|
0,5225
|
0,5241
|
0,5232
|
0,4904
|
-0,0016
|
-0,0007
|
0,0321
|
1 канадский доллар
|
1,399
|
1,4066
|
1,4012
|
1,2488
|
-0,0076
|
-0,0022
|
0,1502
|
1 кувейтский динар
|
5,6529
|
5,6525
|
5,6428
|
5,5293
|
0,0004
|
0,0101
|
0,1236
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0042
|
0
|
0
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0228
|
0
|
0
|
-0,0027
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1128
|
0,112
|
0,1115
|
-0,0003
|
0,0005
|
0,0010
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4132
|
0,4134
|
0,4133
|
0,3989
|
-0,0002
|
-0,0001
|
0,0143
|
1 мексиканский песо
|
0,0856
|
0,0864
|
0,0854
|
0,0749
|
-0,0008
|
0,0002
|
0,0107
|
1 молдавская лея
|
0,096
|
0,096
|
0,0954
|
0,099
|
0
|
0,0006
|
-0,0030
|
1 египетский фунт
|
0,1087
|
0,1085
|
0,1085
|
0,105
|
0,0002
|
0,0002
|
0,0037
|
1 норвежская крона
|
0,2038
|
0,2058
|
0,207
|
0,1765
|
-0,0020
|
-0,0032
|
0,0273
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0167
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4573
|
0,4633
|
0,4541
|
0,4298
|
-0,0060
|
0,0032
|
0,0275
|
1 сингапурский доллар
|
1,2813
|
1,2863
|
1,2832
|
1,2215
|
-0,0050
|
-0,0019
|
0,0598
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,453
|
0
|
0
|
0,0003
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4515
|
2,4518
|
2,4408
|
2,348
|
-0,0003
|
0,0107
|
0,1035
|
1 тайваньский доллар
|
0,0616
|
0,0614
|
0,0609
|
0,0573
|
0,0002
|
0,0007
|
0,0043
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1652
|
0
|
0
|
-0,0149
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,063
|
0,0627
|
0,0613
|
0,0639
|
0,0003
|
0,0017
|
-0,0009
|
100 японских иен
|
1,5488
|
1,5541
|
1,5654
|
1,5866
|
-0,0053
|
-0,0166
|
-0,0378
|
1 новозеландский доллар
|
1,2141
|
1,2232
|
1,2373
|
1,0918
|
-0,0091
|
-0,0232
|
0,1223
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni