Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 14 июня 2021 09:37 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 июня установлен на уровне 1,7 и 2,0567 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

14 июня 2021 г.:

11 июня 2021 г.:

14 мая 2021 г.:

14 июня 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0567

2,0722

2,0681

1,9206

-0,0155

-0,0114

0,1361

1 российский рубль

0,0236

0,0237

0,023

0,0242

-0,0001

0,0006

-0,0006

1 турецкая лира

0,2027

0,2017

0,2063

0,2487

0,0010

-0,0036

-0,0460

1 австралийский доллар

1,3101

1,3183

1,3335

1,1635

-0,0082

-0,0234

0,1466

1 аргентинский песо

0,0179

0,0179

0,0181

0,0245

0

-0,0002

-0,0066

1 белорусский рубль

0,6855

0,6814

0,6712

0,7161

0,0041

0,0143

-0,0306

1 бразильский реал

0,3322

0,3362

0,3246

0,3418

-0,0040

0,0076

-0,0096

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1238

0,1252

0,1209

0,0992

-0,0014

0,0029

0,0246

100 южнокорейских вон

0,1522

0,1531

0,1516

0,1411

-0,0009

0,0006

0,0111

1 чешская крона

0,081

0,0817

0,0806

0,0719

-0,0007

0,0004

0,0091

100 чилийских песо

0,2353

0,2359

0,2446

0,2159

-0,0006

-0,0093

0,0194

1 китайский юань

0,2657

0,2662

0,2643

0,24

-0,0005

0,0014

0,0257

1 датская крона

0,2766

0,2787

0,2781

0,2576

-0,0021

-0,0015

0,0190

1 грузинский лари

0,5321

0,5384

0,4966

0,5598

-0,0063

0,0355

-0,0277

1 гонконгский доллар

0,219

0,2191

0,2189

0,2193

-0,0001

0,0001

-0,0003

1 индийская рупия

0,0232

0,0233

0,0231

0,0224

-0,0001

0,0001

0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,399

2,4112

2,3774

2,1375

-0,0122

0,0216

0,2615

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,0119

0,012

0

0,0001

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2041

0,2063

0,2046

0,1823

-0,0022

-0,0005

0,0218

1 швейцарский франк

1,8913

1,9025

1,8872

1,7996

-0,0112

0,0041

0,0917

1 израильский шекель

0,5225

0,5241

0,5232

0,4904

-0,0016

-0,0007

0,0321

1 канадский доллар

1,399

1,4066

1,4012

1,2488

-0,0076

-0,0022

0,1502

1 кувейтский динар

5,6529

5,6525

5,6428

5,5293

0,0004

0,0101

0,1236

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0042

0

0

-0,0002

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0228

0

0

-0,0027

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1128

0,112

0,1115

-0,0003

0,0005

0,0010

1 малайзийский ринггит

0,4132

0,4134

0,4133

0,3989

-0,0002

-0,0001

0,0143

1 мексиканский песо

0,0856

0,0864

0,0854

0,0749

-0,0008

0,0002

0,0107

1 молдавская лея

0,096

0,096

0,0954

0,099

0

0,0006

-0,0030

1 египетский фунт

0,1087

0,1085

0,1085

0,105

0,0002

0,0002

0,0037

1 норвежская крона

0,2038

0,2058

0,207

0,1765

-0,0020

-0,0032

0,0273

100 узбекских сомов

0,016

0,0161

0,0162

0,0167

-0,0001

-0,0002

-0,0007

1 польский злотый

0,4573

0,4633

0,4541

0,4298

-0,0060

0,0032

0,0275

1 сингапурский доллар

1,2813

1,2863

1,2832

1,2215

-0,0050

-0,0019

0,0598

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,453

0

0

0,0003

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4515

2,4518

2,4408

2,348

-0,0003

0,0107

0,1035

1 тайваньский доллар

0,0616

0,0614

0,0609

0,0573

0,0002

0,0007

0,0043

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1503

0,1652

0

0

-0,0149

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,063

0,0627

0,0613

0,0639

0,0003

0,0017

-0,0009

100 японских иен

1,5488

1,5541

1,5654

1,5866

-0,0053

-0,0166

-0,0378

1 новозеландский доллар

1,2141

1,2232

1,2373

1,0918

-0,0091

-0,0232

0,1223

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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