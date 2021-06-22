Международные резервы Кыргызстана продолжают расти

За последние два месяца валовые международные резервы Кыргызстана выросли на $262,3 миллиона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 24kg, сообщается на официальном сайте Национального банка.

По итогам мая 2021 года резервы достигли $2 миллиардов 784,39 миллиона. За месяц они увеличились на $108,81 миллиона. По сравнению с августом 2020-го, когда был зафиксирован максимальный уровень резервов, показатель снизился на $286,79 миллиона. А вот в отличие от мая прошлого года, они, наоборот, выросли на $227,77 миллиона.

Напомним, Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В 2020-м НБ КР провел 29 интервенций, продав $467 миллионов 150 тысяч. С начала текущего года Национальный банк провел пять интервенций, продав на валютном рынке $208,2 миллиона.