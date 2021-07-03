Большая часть всех выданных кредитов в Азербайджане приходится на долю домохозяйств

БАКУ /Trend/ - К началу июня 2021 года наибольшая доля выданных кредитов в Азербайджане пришлась на домохозяйства, составив 47,5 процента от общего объема кредитования, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Объем выданных домохозяйствам кредитов вырос на 8,8 процента (576,7 миллиона манатов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 7,15 миллиарда манатов.

Кредиты в сфере торговли и услуг выросли на 6,1 процента (146,5 миллиона манатов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 2,56 миллиарда манатов. Их удельный вес в общем объеме кредитования составил 17 процентов.

Объем кредитов в сфере транспорта и связи в отчетный период составил 825,9 миллиона манатов, или 5,5 процента от общей суммы кредитов в реальном секторе. За год этот показатель сократился на 136 миллионов манатов. В сфере промышленности и производства в годовом исчислении отмечено сокращение кредитования на 234,7 миллиона манатов (20,2 процента) - до 924,6 миллиона манатов.

Распределение кредитного портфеля по сферам экономики (в млн манатов):

Сфера экономики: Объем кредитов, январь-май 2021 года Объем кредитов, январь-май 2020 года Доля (%), январь-май 2021 года Доля (%), январь-май 2020 года Торговля и услуги 2560,1 2413,6 17,0 16,3 Энергетика, химия и природные ресурсы 778,4 623,2 5,2 4,2 Сельское хозяйство и переработка 566,3 582,9 3,8 3,9 Строительство и имущество 721,9 426,5 4,8 2,9 Промышленность и сектор производства 924,6 1159,3 6,1 7,9 Транспорт и связь 825,9 961,9 5,5 6,5 Домохозяйства 7152,0 6575,3 47,5 44,5

Отметим, что в целом объем кредитования реального сектора к началу июня 2021 года составил около 15,07 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров)

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