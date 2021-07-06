Евро дорожает к манату
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0184 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
06 июля 2021 г.:
|
05 июля 2021 г.:
|
06 июня 2021 г.:
|
06 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0184
|
2,0151
|
2,0596
|
1,9187
|
0,0033
|
-0,0412
|
0,0997
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0239
|
0
|
0
|
-0,0007
|
1 турецкая лира
|
0,1961
|
0,1958
|
0,1952
|
0,2478
|
0,0003
|
0,0009
|
-0,0517
|
1 австралийский доллар
|
1,2849
|
1,2775
|
1,3022
|
1,1838
|
0,0074
|
-0,0173
|
0,1011
|
1 аргентинский песо
|
0,0177
|
0,0177
|
0,0179
|
0,0241
|
0
|
-0,0002
|
-0,0064
|
1 белорусский рубль
|
0,6709
|
0,6693
|
0,6704
|
0,7024
|
0,0016
|
0,0005
|
-0,0315
|
1 бразильский реал
|
0,3336
|
0,336
|
0,3349
|
0,3199
|
-0,0024
|
-0,0013
|
0,0137
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1194
|
0,1193
|
0,1248
|
0,1003
|
0,0001
|
-0,0054
|
0,0191
|
100 южнокорейских вон
|
0,1503
|
0,1504
|
0,1523
|
0,1421
|
-0,0001
|
-0,0020
|
0,0082
|
1 чешская крона
|
0,0789
|
0,0788
|
0,0809
|
0,072
|
0,0001
|
-0,0020
|
0,0069
|
100 чилийских песо
|
0,2309
|
0,2311
|
0,2361
|
0,2119
|
-0,0002
|
-0,0052
|
0,0190
|
1 китайский юань
|
0,2631
|
0,2631
|
0,2654
|
0,2411
|
0
|
-0,0023
|
0,0220
|
1 датская крона
|
0,2714
|
0,271
|
0,277
|
0,2576
|
0,0004
|
-0,0056
|
0,0138
|
1 грузинский лари
|
0,5405
|
0,5397
|
0,5463
|
0,5577
|
0,0008
|
-0,0058
|
-0,0172
|
1 гонконгский доллар
|
0,2188
|
0,2189
|
0,2191
|
0,2194
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,0228
|
0,0233
|
0,0228
|
0,0001
|
-0,0004
|
0,0001
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,36
|
2,3497
|
2,3961
|
2,1242
|
0,0103
|
-0,0361
|
0,2358
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0117
|
0,0119
|
0,0117
|
0,0001
|
-0,0001
|
0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1991
|
0,1988
|
0,2039
|
0,1833
|
0,0003
|
-0,0048
|
0,0158
|
1 швейцарский франк
|
1,8457
|
1,8429
|
1,8796
|
1,8029
|
0,0028
|
-0,0339
|
0,0428
|
1 израильский шекель
|
0,5213
|
0,5201
|
0,522
|
0,4951
|
0,0012
|
-0,0007
|
0,0262
|
1 канадский доллар
|
1,3786
|
1,377
|
1,4028
|
1,2558
|
0,0016
|
-0,0242
|
0,1228
|
1 кувейтский динар
|
5,6458
|
5,6412
|
5,6521
|
5,5238
|
0,0046
|
-0,0063
|
0,1220
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0042
|
0
|
0
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0224
|
0
|
0
|
-0,0023
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1126
|
0,1117
|
0,1128
|
-0,0002
|
0,0007
|
-0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4093
|
0,409
|
0,4119
|
0,3968
|
0,0003
|
-0,0026
|
0,0125
|
1 мексиканский песо
|
0,0858
|
0,0858
|
0,0843
|
0,0763
|
0
|
0,0015
|
0,0095
|
1 молдавская лея
|
0,0939
|
0,0941
|
0,0963
|
0,0984
|
-0,0002
|
-0,0024
|
-0,0045
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1085
|
0,1083
|
0,1055
|
-0,0003
|
-0,0001
|
0,0027
|
1 норвежская крона
|
0,1988
|
0,1974
|
0,2025
|
0,1803
|
0,0014
|
-0,0037
|
0,0185
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,016
|
0,0161
|
0,0167
|
0,0001
|
0
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4487
|
0,4471
|
0,4621
|
0,4299
|
0,0016
|
-0,0134
|
0,0188
|
1 сингапурский доллар
|
1,2645
|
1,2625
|
1,2804
|
1,2212
|
0,0020
|
-0,0159
|
0,0433
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4207
|
2,4207
|
2,4536
|
2,3414
|
0
|
-0,0329
|
0,0793
|
1 тайваньский доллар
|
0,0609
|
0,0609
|
0,0613
|
0,0578
|
0
|
-0,0004
|
0,0031
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1649
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0146
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0623
|
0,0621
|
0,0622
|
0,0625
|
0,0002
|
0,0001
|
-0,0002
|
100 японских иен
|
1,5335
|
1,5297
|
1,542
|
1,5788
|
0,0038
|
-0,0085
|
-0,0453
|
1 новозеландский доллар
|
1,2039
|
1,1928
|
1,2151
|
1,1134
|
0,0111
|
-0,0112
|
0,0905
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор:)
Twitter: @jafarov_zeyni