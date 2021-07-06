Евро дорожает к манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0184 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 06 июля 2021 г.: 05 июля 2021 г.: 06 июня 2021 г.: 06 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0184 2,0151 2,0596 1,9187 0,0033 -0,0412 0,0997 1 российский рубль 0,0232 0,0232 0,0232 0,0239 0 0 -0,0007 1 турецкая лира 0,1961 0,1958 0,1952 0,2478 0,0003 0,0009 -0,0517 1 австралийский доллар 1,2849 1,2775 1,3022 1,1838 0,0074 -0,0173 0,1011 1 аргентинский песо 0,0177 0,0177 0,0179 0,0241 0 -0,0002 -0,0064 1 белорусский рубль 0,6709 0,6693 0,6704 0,7024 0,0016 0,0005 -0,0315 1 бразильский реал 0,3336 0,336 0,3349 0,3199 -0,0024 -0,0013 0,0137 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1194 0,1193 0,1248 0,1003 0,0001 -0,0054 0,0191 100 южнокорейских вон 0,1503 0,1504 0,1523 0,1421 -0,0001 -0,0020 0,0082 1 чешская крона 0,0789 0,0788 0,0809 0,072 0,0001 -0,0020 0,0069 100 чилийских песо 0,2309 0,2311 0,2361 0,2119 -0,0002 -0,0052 0,0190 1 китайский юань 0,2631 0,2631 0,2654 0,2411 0 -0,0023 0,0220 1 датская крона 0,2714 0,271 0,277 0,2576 0,0004 -0,0056 0,0138 1 грузинский лари 0,5405 0,5397 0,5463 0,5577 0,0008 -0,0058 -0,0172 1 гонконгский доллар 0,2188 0,2189 0,2191 0,2194 -0,0001 -0,0003 -0,0006 1 индийская рупия 0,0229 0,0228 0,0233 0,0228 0,0001 -0,0004 0,0001 1 британский фунт стерлингов 2,36 2,3497 2,3961 2,1242 0,0103 -0,0361 0,2358 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0117 0,0119 0,0117 0,0001 -0,0001 0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1991 0,1988 0,2039 0,1833 0,0003 -0,0048 0,0158 1 швейцарский франк 1,8457 1,8429 1,8796 1,8029 0,0028 -0,0339 0,0428 1 израильский шекель 0,5213 0,5201 0,522 0,4951 0,0012 -0,0007 0,0262 1 канадский доллар 1,3786 1,377 1,4028 1,2558 0,0016 -0,0242 0,1228 1 кувейтский динар 5,6458 5,6412 5,6521 5,5238 0,0046 -0,0063 0,1220 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0042 0 0 -0,0002 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0224 0 0 -0,0023 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1126 0,1117 0,1128 -0,0002 0,0007 -0,0004 1 малайзийский ринггит 0,4093 0,409 0,4119 0,3968 0,0003 -0,0026 0,0125 1 мексиканский песо 0,0858 0,0858 0,0843 0,0763 0 0,0015 0,0095 1 молдавская лея 0,0939 0,0941 0,0963 0,0984 -0,0002 -0,0024 -0,0045 1 египетский фунт 0,1082 0,1085 0,1083 0,1055 -0,0003 -0,0001 0,0027 1 норвежская крона 0,1988 0,1974 0,2025 0,1803 0,0014 -0,0037 0,0185 100 узбекских сомов 0,0161 0,016 0,0161 0,0167 0,0001 0 -0,0006 1 польский злотый 0,4487 0,4471 0,4621 0,4299 0,0016 -0,0134 0,0188 1 сингапурский доллар 1,2645 1,2625 1,2804 1,2212 0,0020 -0,0159 0,0433 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4532 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4207 2,4207 2,4536 2,3414 0 -0,0329 0,0793 1 тайваньский доллар 0,0609 0,0609 0,0613 0,0578 0 -0,0004 0,0031 1 таджикский сомони 0,1503 0,1504 0,1504 0,1649 -0,0001 -0,0001 -0,0146 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0623 0,0621 0,0622 0,0625 0,0002 0,0001 -0,0002 100 японских иен 1,5335 1,5297 1,542 1,5788 0,0038 -0,0085 -0,0453 1 новозеландский доллар 1,2039 1,1928 1,2151 1,1134 0,0111 -0,0112 0,0905

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор:)

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