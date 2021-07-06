Евро дорожает к манату

Финансы 6 июля 2021 09:54 (UTC+04:00)
Евро дорожает к манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0184 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

06 июля 2021 г.:

05 июля 2021 г.:

06 июня 2021 г.:

06 июля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0184

2,0151

2,0596

1,9187

0,0033

-0,0412

0,0997

1 российский рубль

0,0232

0,0232

0,0232

0,0239

0

0

-0,0007

1 турецкая лира

0,1961

0,1958

0,1952

0,2478

0,0003

0,0009

-0,0517

1 австралийский доллар

1,2849

1,2775

1,3022

1,1838

0,0074

-0,0173

0,1011

1 аргентинский песо

0,0177

0,0177

0,0179

0,0241

0

-0,0002

-0,0064

1 белорусский рубль

0,6709

0,6693

0,6704

0,7024

0,0016

0,0005

-0,0315

1 бразильский реал

0,3336

0,336

0,3349

0,3199

-0,0024

-0,0013

0,0137

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1194

0,1193

0,1248

0,1003

0,0001

-0,0054

0,0191

100 южнокорейских вон

0,1503

0,1504

0,1523

0,1421

-0,0001

-0,0020

0,0082

1 чешская крона

0,0789

0,0788

0,0809

0,072

0,0001

-0,0020

0,0069

100 чилийских песо

0,2309

0,2311

0,2361

0,2119

-0,0002

-0,0052

0,0190

1 китайский юань

0,2631

0,2631

0,2654

0,2411

0

-0,0023

0,0220

1 датская крона

0,2714

0,271

0,277

0,2576

0,0004

-0,0056

0,0138

1 грузинский лари

0,5405

0,5397

0,5463

0,5577

0,0008

-0,0058

-0,0172

1 гонконгский доллар

0,2188

0,2189

0,2191

0,2194

-0,0001

-0,0003

-0,0006

1 индийская рупия

0,0229

0,0228

0,0233

0,0228

0,0001

-0,0004

0,0001

1 британский фунт стерлингов

2,36

2,3497

2,3961

2,1242

0,0103

-0,0361

0,2358

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0117

0,0119

0,0117

0,0001

-0,0001

0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1991

0,1988

0,2039

0,1833

0,0003

-0,0048

0,0158

1 швейцарский франк

1,8457

1,8429

1,8796

1,8029

0,0028

-0,0339

0,0428

1 израильский шекель

0,5213

0,5201

0,522

0,4951

0,0012

-0,0007

0,0262

1 канадский доллар

1,3786

1,377

1,4028

1,2558

0,0016

-0,0242

0,1228

1 кувейтский динар

5,6458

5,6412

5,6521

5,5238

0,0046

-0,0063

0,1220

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0042

0

0

-0,0002

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0224

0

0

-0,0023

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1126

0,1117

0,1128

-0,0002

0,0007

-0,0004

1 малайзийский ринггит

0,4093

0,409

0,4119

0,3968

0,0003

-0,0026

0,0125

1 мексиканский песо

0,0858

0,0858

0,0843

0,0763

0

0,0015

0,0095

1 молдавская лея

0,0939

0,0941

0,0963

0,0984

-0,0002

-0,0024

-0,0045

1 египетский фунт

0,1082

0,1085

0,1083

0,1055

-0,0003

-0,0001

0,0027

1 норвежская крона

0,1988

0,1974

0,2025

0,1803

0,0014

-0,0037

0,0185

100 узбекских сомов

0,0161

0,016

0,0161

0,0167

0,0001

0

-0,0006

1 польский злотый

0,4487

0,4471

0,4621

0,4299

0,0016

-0,0134

0,0188

1 сингапурский доллар

1,2645

1,2625

1,2804

1,2212

0,0020

-0,0159

0,0433

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4532

0

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4207

2,4207

2,4536

2,3414

0

-0,0329

0,0793

1 тайваньский доллар

0,0609

0,0609

0,0613

0,0578

0

-0,0004

0,0031

1 таджикский сомони

0,1503

0,1504

0,1504

0,1649

-0,0001

-0,0001

-0,0146

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0623

0,0621

0,0622

0,0625

0,0002

0,0001

-0,0002

100 японских иен

1,5335

1,5297

1,542

1,5788

0,0038

-0,0085

-0,0453

1 новозеландский доллар

1,2039

1,1928

1,2151

1,1134

0,0111

-0,0112

0,0905

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор:)

Twitter: @jafarov_zeyni

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