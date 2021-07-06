Сократился спрос банков Азербайджана на валюту

Финансы 6 июля 2021 13:23 (UTC+04:00)
Сократился спрос банков Азербайджана на валюту

БАКУ /Trend/ - Спрос азербайджанских банков на валюту на аукционе, проведенном Центробанком (ЦБА) с участием Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) шестого июля 2021 года, сократился на 16,3 процента по сравнению с предыдущим аукционом.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, регулятор продал банкам 55,1 миллиона долларов, и спрос был полностью удовлетворен.

По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Отметим, что 10 марта 2020 года был проведен первый за долгое время валютный аукцион с участием Госнефтефонда Азербайджана, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона долларов.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте прошлого года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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