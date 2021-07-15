За I полугодие в госбюджет Азербайджана от приватизации имущества поступило свыше 32 млн манатов

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев 2021 года в Государственный бюджет Азербайджана от приватизации госимущества поступило 32,33 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом указывается в аккаунте в Twitter Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана.

Сообщается, что в отчетный период за сдачу государственного имущества в аренду в бюджет было выплачено свыше 7,26 миллиона манатов, а полугодовой прогноз выполнен на 134,2 процента.

Отмечается, что поступления в госбюджет от аренды выросли на 58,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заметим, что в течение 2020 года Госслужбой по вопросам имущества в бюджет было направлено 10,3 миллиона манатов от сдачи в аренду госимущества.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni