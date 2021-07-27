Банковские вклады населения Азербайджана выросли в I полугодии

Финансы 27 июля 2021 12:19 (UTC+04:00)
Банковские вклады населения Азербайджана выросли в I полугодии
Банковские вклады населения Азербайджана выросли в I полугодии
Банковские вклады населения Азербайджана выросли в I полугодии
Банковское кредитование в Азербайджане выросло в I полугодии
Банковское кредитование в Азербайджане выросло в I полугодии
Около 50% от всех выданных в Азербайджане кредитов пришлось на долю домохозяйств
Около 50% от всех выданных в Азербайджане кредитов пришлось на долю домохозяйств
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