Минфин Азербайджана выставил на аукцион транш гособлигаций на 20 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 20 миллионов манатов со сроком обращения 1 092 дня, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 15 инвесторов подали 20 заявок в ценовом диапазоне от 98,67 (семь процентов) до 100,95 маната (6,15 процента).

В соответствии с решением министерства финансов, цена отсечения облигаций была определена на уровне 100,73 маната (6,23 процента), а средневзвешенная цена – 100,82 маната (6,2 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 108,945 миллиона манатов, а объем размещения – 20 миллионов манатов, что свидетельствует о превышении спроса над предложением более чем в пять раз.

Срок погашения ценных бумаг – 23 июля 2024 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по приобретению облигаций до 28 июля 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni