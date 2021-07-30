Восстановление темпов роста экономики сопровождается улучшением международных рейтингов Азербайджана - Эльман Рустамов

БАКУ /Trend/ - Политика, проводимая Центральным банком в период пандемии коронавируса, и восстановление темпов роста экономики сопровождаются улучшением международных рейтингов Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, международные рейтинговые агентства обновили рейтинги Азербайджана и повысили их на несколько уровней.

"Считаю, что инвестиционный рейтинг Азербайджана в скором времени еще больше восстановится. Инициативы Президента Азербайджана по Карабаху увенчаются успехом и послужат восстановлению рейтинга нашей страны", - сказал Рустамов.

Он отметил, что в Азербайджане существует устойчивая макроэкономическая стабильность.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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