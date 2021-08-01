Оборот по платежным картам в Азербайджане вырос на четверть

Финансы 1 августа 2021 20:04 (UTC+04:00)
Оборот по платежным картам в Азербайджане вырос на четверть

БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия 2021 года оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 2,9 миллиарда манатов, что на 25,7 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центробанка (ЦБА).

По данным отчета, общее количество операций по платежным картам составило 27,9 миллиона (рост за год на 50,4 процента), в том числе 3,03 миллиона операций на сумму 139 миллионов манатов были осуществлены за пределами страны.

Количество операций по дебетовым картам (как внутри страны, так и за ее пределами) составило 24,09 миллиона на сумму 2,72 миллиарда манатов, из которых посредством банкоматов внутри страны было осуществлено 8,22 миллиона операций на сумму 1,864 миллиарда манатов, а через POS-терминалы внутри страны – 6,555 миллиона операций на сумму 319 миллионов манатов.

По кредитным картам (как внутри страны, так и за ее пределами) клиенты банков осуществили 3,824 миллиона операций на общую сумму 186 миллионов манатов. При этом 310 тысяч операций на сумму 46 миллионов манатов были осуществлены посредством банкоматов внутри страны, а 2,12 миллиона операций на сумму 88 миллионов манатов – посредством POS-терминалов.

Отметим, что на начало июля 2021 года число платежных карт в Азербайджане выросло на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 10 миллионов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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