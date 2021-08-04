СК "A-Qroup" включена в реестр участников Бюро обязательного страхования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с требованиями закона "Об обязательном страховании“ страховая компания ОАО "A-Qroup" включена в реестр участников Союза юридических лиц Бюро обязательного страхования (БОС) Азербайджана.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на БОС.

Бюро отмечает, что взаимодействие страховщиков с БОС, включая участие в его деятельности, подотчетность, предоставление информации и прочие вопросы, осуществляется согласно соответствующему законодательству и уставу Бюро обязательного страхования.

Разрешение страховщика на осуществление деятельности по любому виду страхования должно быть выдано надзорным органом в соответствии с требованиями законов "О страховой деятельности" и "Об обязательном страховании".

Отметим, что число участников БОС после включения в реестр страховой компании ОАО "A-Qroup" достигло 19.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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