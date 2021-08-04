ЦБ Азербайджана заявил о положительной тенденции в развитии инфраструктуры платежных карт
Довга, бозбаш, плов… Как директор Православного центра в России готовит азербайджанские блюда (ВИДЕО)
Команда "Как по маслу" в числе сильнейших Украинской Лиги Смеха: Посвящаем успех памяти Анара Мамедханова (ФОТО)
Лента новостей
Информация о пресечении попытки азербайджанского БПЛА проникнуть в воздушное пространство Армении является ложной - минобороны Азербайджана
BOS Shelf в ряде самых активных участников "Марафона занятости" ветеранов Отечественной войны – Госагентство занятости
В минобороны Азербайджана прокомментировали утверждения в ряде СМИ и соцсетях в связи с кадровыми изменениями
Кампания "Паллоне" против Азербайджана наносит серьезный ущерб внешнеполитическим интересам США - американский эксперт
В Азербайджане посредством "Правительственного платежного портала" совершено более 30 млн транзакций
По факту назначения необоснованной инвалидности главврачом больницы в Саатлы возбуждено уголовное дело
В Азербайджане уполномоченные банки ИКГФ выдали предпринимателям кредиты на более чем 200 млн манатов
Узбекистан о потенциале сотрудничества с Азербайджаном в реализации транспортных проектов на освобожденных территориях (Эксклюзив)
Очередной пожарно-спасательный отряд МЧС Азербайджана участвует в тушении пожаров в турецком регионе Денизли
В Иране за последние четыре года наблюдался рост мощности электростанций на возобновляемых источниках энергии
На телеканале Real TV был показан репортаж о встрече руководства Агентства развития медиа с коллективом АМИ Trend (ВИДЕО)
Обсуждены меры по обеспечению экономического роста в Узбекистане на период до конца девяти месяцев 2021 года
Слово отцу и олимпийская медаль в Токио! Пять лет назад Рафиг Гусейнов собирался завершить спортивную карьеру (ВИДЕО, ФОТО)
Устанавливаются личности неизвестных шехидов Первой Карабахской войны, похороненных на Аллеях шехидов в Баку
Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву за помощь, оказанную в связи с лесными пожарами – Реджеп Тайип Эрдоган