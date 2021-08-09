Биткойн поднялся выше $46 тыс. впервые с мая 2021 года

Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник рос на 6,05%, достигая отметки в $46 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $46 тыс. в мае 2021 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.