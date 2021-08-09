Биткойн поднялся выше $46 тыс. впервые с мая 2021 года
Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник рос на 6,05%, достигая отметки в $46 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $46 тыс. в мае 2021 года.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Довга, бозбаш, плов… Как директор Православного центра в России готовит азербайджанские блюда (ВИДЕО)
Команда "Как по маслу" в числе сильнейших Украинской Лиги Смеха: Посвящаем успех памяти Анара Мамедханова (ФОТО)
Лента новостей
Стимулирование использования возобновляемых источников энергии – одна из целей сотрудничества ОБСЕ с Туркменистаном
Развитие транспортных коммуникаций Узбекистана позволит открыть дополнительные выходы на рынки Ирана и Азербайджана
В рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане стартует этап выбора вакансий по 4 предметам
Осенью число инфицированных COVID-19 в Азербайджане может вырасти, поэтому нужно ускорить вакцинацию - специалист
Рынок добровольного страхования профессиональной ответственности в Азербайджане сократился наполовину
Выход Узбекистана и Туркменистана на новые рынки через Южный Кавказ укрепит позиции Китая в регионе – эксперт
Среднегодовой прогноз по инфляции в Азербайджане скорректирован в сторону повышения – Инвесткомпания
Объем производства промышленных товаров и услуг в Азербайджане превысил за I полугодие 23 млрд манатов
Закрытие спортзалов в связи с пандемией COVID-19 негативно сказалось на подготовке азербайджанских спортсменов - депутат
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 500/330/220-киловольтной подстанции «Абшерон» (ФОТО/ВИДЕО)
Зампред комитета по здравоохранению Милли Меджлиса рассказал, как повысить иммунитет для защиты от COVID-19
Министр обороны Азербайджана проверил готовность команды страны к участию в конкурсе «Кубок моря» (ФОТО/ВИДЕО)
Участие российских компаний в логистических проектах в Азербайджане обеспечит выход на новые рынки - минпромторг РФ
Компания Ener-t International разрабатывает проект строительства солнечной электростанции для Грузии