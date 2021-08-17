Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $4 млрд

Россия увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги с $3,805 млрд в мае до $4,006 млрд в июне. Это, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, следует из опубликованных документов Минфина США.

Доля долгосрочных облигаций в июне, как и в мае, составила $305 млн. На долю краткосрочных облигаций пришлось чуть более $3,7 млрд долларов.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

При этом за март 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с $12,58 млрд до $3,85 млрд. В апреле объем вложений вновь был увеличен, до $6,85 млрд, благодаря краткосрочным облигациям. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с $6,85 млрд до $5,39 млрд .