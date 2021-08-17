Минфин Азербайджана выставил на аукцион очередной транш среднесрочных облигаций

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 10 миллионов манатов со сроком обращения 1 092 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 12 инвесторов подали 23 заявки в ценовом диапазоне от 98,4 (7,1 процента) до 102,04 маната (5,75 процента).

В соответствии с решением министерства финансов, цена отсечения облигаций была определена на уровне 101,93 маната (5,79 процента), а средневзвешенная цена – 101,94 маната (5,79 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 64,63 миллиона манатов, а объем размещения – 15 миллионов манатов, что свидетельствует о превышении спроса над предложением более чем в четыре раза.

Срок погашения ценных бумаг – 13 августа 2024 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по приобретению облигаций до 18 августа нынешнего года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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