Суверенные облигации Грузии незначительно подорожали

БАКУ /Trend/ - Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже на прошлой неделе выросла на 0,07 процента и составила 102,32 фунта стерлингов. Доходность по ценным бумагам составила 2,22 процента, сообщает Trend со ссылкой на отчет инвестиционной компании Galt & Taggart.

Стоимость акций Bank of Georgia на Лондонской фондовой бирже на прошлой неделе понизилась на 0,17 процента - до 106,55 фунта стерлингов за штуку. Доходность по ним составила 2,52 процента.

Акции компании Georgia Capital подорожали за неделю на 0,05 процента - до 102,28 фунта стерлингов за штуку. Доходность по ценным бумагам составила 5,16 процента.

Акции ОАО "Грузинская железная дорога" на прошлой неделе подорожали на 0,09 процента - до 101,62 фунта стерлингов за ценную бумагу. Доходность по ним составила 3,73 процента.

Акции TBC Bank подорожали за неделю на 0,15 процента - до 13,02 фунта за штуку. Всего на бирже были совершены сделки по купле - продаже 100 тысяч акций. При этом цена на них колебалась в диапазоне 12,78 -13,44 фунта за штуку.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)