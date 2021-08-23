Лимит правительственного долга Казахстана в 2022 году может составить почти $50 млрд.

Лимит долга правительства Казахстана на 31 декабря 2022 года может составить 21.2 триллиона тенге ($49 млрд.), передает Trend со ссылкой на kaztag.kz.

«Установить лимит предоставления государственных гарантий Казахстана в 2022 году в размере 1 000 000 000 триллион тенге ($2.3 млрд.). Установить, что лимит предоставления государственных гарантий по поддержке экспорта в 2022 году не применяется. Установить лимит предоставления поручительств государства на 2022 год в размере 45 триллионов тенге ($105 млрд.). Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2022 года в размере 21.2 триллиона тенге ($49 млрд.)», — говорится в проекте бюджета.

Сообщается, что лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств правительства Казахстана, на 2022 год намерены установить в размере 2.6 триллиона тенге ($6 млрд.).

Ранее сообщалось, что почти три триллиона тенге ($7 млрд.) планируются изъять в 2022 году из Нацфонда Казахстана в виде трансфертов. Вместе с тем, были названы планируемые на 2022 год в Казахстане размеры МЗП (Минимальная заработная плата), базовых пенсий и МРП (Месячный расчетный показатель).

Кроме того, сообщалось, что почти 426 миллиарда тенге ($997 миллиона) бюджетных средств намерены зарезервировать в 2022 году в Казахстане.