В Грузии государство поддержит производителей экспортной продукции

БАКУ /Trend/ - В Грузии государство окажет поддержку производителям экспортных товаров путем софинансирования процентов по кредитам.

Об этом заявила глава минэкономики Грузии Натия Турнава, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Она отметила, что с первого сентября 2021 года будут задействованы новые направления государственной программы «Производи в Грузии» с целью развития местного производства и импортозамещения.

По ее словам, предприятиям, производящим товары на экспорт, государство окажет помощь в виде софинансирования процентов по кредитам.



По данным Национальной статистической службы Грузии, сальдо внешнеторгового оборота страны остается отрицательным.



Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота в 2019 году составило 5,72 миллиарда долларов, а в 2020 году, предварительно, 4,709 миллиарда долларов.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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