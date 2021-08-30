В Грузии государство поддержит производителей экспортной продукции
БАКУ /Trend/ - В Грузии государство окажет поддержку производителям экспортных товаров путем софинансирования процентов по кредитам.
Об этом заявила глава минэкономики Грузии Натия Турнава, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Она отметила, что с первого сентября 2021 года будут задействованы новые направления государственной программы «Производи в Грузии» с целью развития местного производства и импортозамещения.
По ее словам, предприятиям, производящим товары на экспорт, государство окажет помощь в виде софинансирования процентов по кредитам.
По данным Национальной статистической службы Грузии, сальдо внешнеторгового оборота страны остается отрицательным.
Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота в 2019 году составило 5,72 миллиарда долларов, а в 2020 году, предварительно, 4,709 миллиарда долларов.
(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)
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