БАКУ /Trend/ - По итогам января-июля 2021 года проблемные кредиты в банках Азербайджана сократились на 11,8 процента (124,9 миллиона манатов) в годовом исчислении - до 937,5 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка (ЦБА), кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) за год вырос на 5,4 процента, составив 15,37 миллиарда манатов.

Доля государственных банков в выданных кредитах составила 2,874 миллиарда манатов (17,9 процента от общего портфеля), частных – 12,093 миллиарда манатов (79,6 процента), НБКО − 401,2 миллиона манатов (2,5 процента).

Кредиты, выданные в национальной валюте, на начало августа составили 11,25 миллиарда манатов (рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 13,5 процента), а их доля в кредитном портфеле банков – 73,2 процента.

В иностранной валюте в отчетный период были выданы кредиты на сумму более 4,12 миллиарда в манатном эквиваленте (сокращение за год на 11,9 процента) при удельном весе в 26,8 процента от кредитного портфеля банков.

Краткосрочные кредиты составили 2,014 миллиарда манатов в национальной и 714,2 миллиона - в иностранной валюте, а долгосрочные кредиты в национальной и иностранной валютах достигли 9,238 и 3,402 миллиарда манатов соответственно.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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