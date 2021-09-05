Обнародованы средства на депозитах в банках Грузии

БАКУ /Trend/ - В июле 2021 года размер средств на депозитах в банках Грузии составил 35,9 миллиарда лари (11 миллиардов долларов), передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По их данным, в грузинских банках проценты на депозиты в национальной валюте в среднем в 11 раз выше, чем в иностранной, тем не менее, 60 процентов вкладов в указанный период пришлось на доллары.

На национальную валюту - лари пришлось лишь 20 процентов средств на депозитах частного сектора.

Высокий уровень долларизации вкладов связан исключительно с отсутствием доверия к национальной валюте, сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль грузинских банков в июле 2021 года сократилась на 37,3 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 177,9 миллиона долларов.

По данным Национального банка Грузии, в июне 2021 года прибыль банков составила 294 миллиона лари (56,9 миллиона долларов), а за семь месяцев года - 1,2 миллиарда лари (384,3 миллиона долларов).

По месяцам прибыль банков распределилась следующим образом: в январе - 113,3 миллиона лари (36,2 миллиона долларов), в феврале - 132,1 миллиона лари (42,3 миллиона долларов), в марте - 166,3 миллиона лари (53,2 миллиона долларов), в апреле - 173 миллиона лари (55,4 миллиона долларов), в мае - 180,1 миллиона лари (57,6 миллиона долларов), в июне - 294,6 миллиона лари (94,6 миллиона долларов), в июле - 177,9 миллиона лари (56,9 миллиона долларов).

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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