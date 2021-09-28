Минфин Азербайджана выставил на аукцион транш гособлигаций на 10 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций Министерства финансов Азербайджана на сумму 10 миллионов манатов со сроком обращения 1 820 дней, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 17 инвесторов подали 26 заявок в ценовом диапазоне от 86,5 (10 процентов) до 102,8 маната (5,85 процента).

В соответствии с решением Минфина цена отсечения облигаций и средневзвешенная цена были определены на уровне 102,6 маната (5,9 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 75,37 миллиона манатов, а объем размещения – 15 миллионов манатов, что свидетельствует о превышении спроса над предложением более чем в пять раз.

Срок погашения ценных бумаг – 22 сентября 2026 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по приобретению облигаций до 29 сентября 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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