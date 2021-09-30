Узметкомбинат Узбекистана выпустит корпоративные облигации

БАКУ/Trend/-Узметкомбинат Узбекистана заключил два соглашения на проходящем в Ташкенте Экономическом форуме Узбекистана-2021, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Первым стало соглашение с российской инвестиционной компанией Freedom Finance на оказание андеррайтинговых услуг.

Freedom Finance получит полномочия по организации выпуска и размещения корпоративных облигаций комбината.

Планируется реализовать долговые бумаги на 4,6 миллиона долларов с купонной ставкой до 23 процентов.

Второе — договор с консалтинговой фирмой EY об оказании Узметкомбинау консультаций по инвестиционной программе.

«Узметкомбинат» выпускает облигации для реализации инвестпроектов, создания кредитной истории на рынке капитала и диверсификации источников финансирования.

За услуги андеррайтера предприятие готово заплатить комиссию в 3 процента от общего объема размещенных бондов (140,291 тысяч долларов).