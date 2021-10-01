Денежная база в Азербайджане увеличилась

БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане на конец сентября 2021 года составила 14,499 миллиарда манатов.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

По данным регулятора, денежная база выросла на 2,3 процента, или 333,47 миллиона манатов по сравнению с показателем на первое сентября 2021 года.

Кроме того, в сообщении ЦБА отмечается, что денежная база страны увеличилась на 6,9 процента по сравнению с показателем на начало года и на 18,55 процента в годовом исчислении.

Отметим, что инструменты денежно-кредитной политики ЦБА были реализованы в рамках процентного коридора. На торгах, организованных Центробанком по размещению депозитов и краткосрочных нот, наблюдается превышение спроса над предложением.

В состав денежной базы входят наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, которые находятся в обращении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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