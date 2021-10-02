Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подорожала на 13,685 маната (0,45 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, понизившись по сравнению с показателем прошлой недели на 0,81 процента, составила 2968,608 маната.

Изменение стоимости унции золота 20 сентября 2971,243 27 сентября 2991,2265 21 сентября 2995,0855 28 сентября 2974,8895 22 сентября 3020,288 29 сентября 2956,5380 23 сентября 2999,3525 30 сентября 2942,8445 24 сентября 2978,6975 01 октября 2977,5415 Средняя стоимость за неделю 2992,933 Средняя стоимость за неделю 2968,608

На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане выросла на 1,0547 маната (2,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 37,8478 маната, что на 1,06 процента меньше показателя прошлой недели.

Изменение стоимости унции серебра 20 сентября 37,6943 27 сентября 38,5077 21 сентября 37,8655 28 сентября 38,4463 22 сентября 38,7058 29 сентября 38,2187 23 сентября 38,4757 30 сентября 36,6134 24 сентября 38,5448 01 октября 37,4530 Средняя стоимость за неделю 38,257 Средняя стоимость за неделю 37,8478

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подорожала на 66,5125 маната (3,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины выросла относительно показателя прошлой недели на 1,77 процента – с 1628,945 до 1658,401 маната.

Изменение стоимости унции платины 20 сентября 1564 27 сентября 1699,4900 21 сентября 1567,689 28 сентября 1675,9110 22 сентября 1633,326 29 сентября 1651,3375 23 сентября 1699,235 30 сентября 1632,2890 24 сентября 1680,4755 01 октября 1632,9775 Средняя стоимость за неделю 1628,945 Средняя стоимость за неделю 1658,401

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 138,813 маната, или 4,1 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия, понизившись по сравнению с показателем прошлой недели на два процента, составила 3274,852 маната.

Изменение стоимости унции палладия 20 сентября 3315,17 27 сентября 3376,5400 21 сентября 3241,067 28 сентября 3331,7620 22 сентября 3278,6965 29 сентября 3232,4565 23 сентября 3447,447 30 сентября 3195,7790 24 сентября 3428,747 01 октября 3237,7265 Средняя стоимость за неделю 3342,225 Средняя стоимость за неделю 3274,852

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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