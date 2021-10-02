Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подорожала на 13,685 маната (0,45 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, понизившись по сравнению с показателем прошлой недели на 0,81 процента, составила 2968,608 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
20 сентября
|
2971,243
|
27 сентября
|
2991,2265
|
21 сентября
|
2995,0855
|
28 сентября
|
2974,8895
|
22 сентября
|
3020,288
|
29 сентября
|
2956,5380
|
23 сентября
|
2999,3525
|
30 сентября
|
2942,8445
|
24 сентября
|
2978,6975
|
01 октября
|
2977,5415
|
Средняя стоимость за неделю
|
2992,933
|
Средняя стоимость за неделю
|
2968,608
На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане выросла на 1,0547 маната (2,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 37,8478 маната, что на 1,06 процента меньше показателя прошлой недели.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
20 сентября
|
37,6943
|
27 сентября
|
38,5077
|
21 сентября
|
37,8655
|
28 сентября
|
38,4463
|
22 сентября
|
38,7058
|
29 сентября
|
38,2187
|
23 сентября
|
38,4757
|
30 сентября
|
36,6134
|
24 сентября
|
38,5448
|
01 октября
|
37,4530
|
Средняя стоимость за неделю
|
38,257
|
Средняя стоимость за неделю
|
37,8478
Унция платины в Азербайджане на этой неделе подорожала на 66,5125 маната (3,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины выросла относительно показателя прошлой недели на 1,77 процента – с 1628,945 до 1658,401 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
20 сентября
|
1564
|
27 сентября
|
1699,4900
|
21 сентября
|
1567,689
|
28 сентября
|
1675,9110
|
22 сентября
|
1633,326
|
29 сентября
|
1651,3375
|
23 сентября
|
1699,235
|
30 сентября
|
1632,2890
|
24 сентября
|
1680,4755
|
01 октября
|
1632,9775
|
Средняя стоимость за неделю
|
1628,945
|
Средняя стоимость за неделю
|
1658,401
На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 138,813 маната, или 4,1 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия, понизившись по сравнению с показателем прошлой недели на два процента, составила 3274,852 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
20 сентября
|
3315,17
|
27 сентября
|
3376,5400
|
21 сентября
|
3241,067
|
28 сентября
|
3331,7620
|
22 сентября
|
3278,6965
|
29 сентября
|
3232,4565
|
23 сентября
|
3447,447
|
30 сентября
|
3195,7790
|
24 сентября
|
3428,747
|
01 октября
|
3237,7265
|
Средняя стоимость за неделю
|
3342,225
|
Средняя стоимость за неделю
|
3274,852
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev