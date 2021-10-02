Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

Финансы 2 октября 2021 10:23 (UTC+04:00)
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подорожала на 13,685 маната (0,45 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, понизившись по сравнению с показателем прошлой недели на 0,81 процента, составила 2968,608 маната.

Изменение стоимости унции золота

20 сентября

2971,243

27 сентября

2991,2265

21 сентября

2995,0855

28 сентября

2974,8895

22 сентября

3020,288

29 сентября

2956,5380

23 сентября

2999,3525

30 сентября

2942,8445

24 сентября

2978,6975

01 октября

2977,5415

Средняя стоимость за неделю

2992,933

Средняя стоимость за неделю

2968,608

На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане выросла на 1,0547 маната (2,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 37,8478 маната, что на 1,06 процента меньше показателя прошлой недели.

Изменение стоимости унции серебра

20 сентября

37,6943

27 сентября

38,5077

21 сентября

37,8655

28 сентября

38,4463

22 сентября

38,7058

29 сентября

38,2187

23 сентября

38,4757

30 сентября

36,6134

24 сентября

38,5448

01 октября

37,4530

Средняя стоимость за неделю

38,257

Средняя стоимость за неделю

37,8478

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подорожала на 66,5125 маната (3,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины выросла относительно показателя прошлой недели на 1,77 процента – с 1628,945 до 1658,401 маната.

Изменение стоимости унции платины

20 сентября

1564

27 сентября

1699,4900

21 сентября

1567,689

28 сентября

1675,9110

22 сентября

1633,326

29 сентября

1651,3375

23 сентября

1699,235

30 сентября

1632,2890

24 сентября

1680,4755

01 октября

1632,9775

Средняя стоимость за неделю

1628,945

Средняя стоимость за неделю

1658,401

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 138,813 маната, или 4,1 процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия, понизившись по сравнению с показателем прошлой недели на два процента, составила 3274,852 маната.

Изменение стоимости унции палладия

20 сентября

3315,17

27 сентября

3376,5400

21 сентября

3241,067

28 сентября

3331,7620

22 сентября

3278,6965

29 сентября

3232,4565

23 сентября

3447,447

30 сентября

3195,7790

24 сентября

3428,747

01 октября

3237,7265

Средняя стоимость за неделю

3342,225

Средняя стоимость за неделю

3274,852

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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