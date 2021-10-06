Центробанк Азербайджана разместил на аукционе краткосрочные ноты на 100 млн манатов

Финансы 6 октября 2021 14:06 (UTC+04:00)
Центробанк Азербайджана разместил на аукционе краткосрочные ноты на 100 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выставил на аукцион, состоявшийся на Бакинской фондовой бирже, краткосрочные ноты на сумму 100 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу, в ходе аукциона 19 инвесторов подали 24 заказа в ценовом диапазоне до 99,53 маната (6,01 процента).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения нот и средневзвешенная цена также сформировались на уровне 99,53 маната (6,01 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам превысила 1,128 миллиарда манатов, а объем размещенных нот – 100 миллионов манатов, что свидетельствует о превышении спроса над предложением более чем в 10 раз.

Дата погашения назначена на третье ноября 2021 года.

Отметим, что краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать их могут только банки.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лавров заявил, что обсудит с главой МИД Ирана ускорение полноценного возобновления СВПД
Лавров заявил, что обсудит с главой МИД Ирана ускорение полноценного возобновления СВПД
Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Ирана
Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Ирана
Песков: Президент Ирана не ожидается на переговорах с участием Путина и Эрдогана в Сочи
Песков: Президент Ирана не ожидается на переговорах с участием Путина и Эрдогана в Сочи
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Названа суммарная установленная мощность действующих в Карабахе электростанций Энергетика 14:39
Советница Трампа назначена членом монетарной комиссии Банка Израиля Израиль 14:31
Во время армянской оккупации территорий Азербайджана было уничтожено более 900 библиотек – министр Культура 14:24
Британский регулятор установил правила деятельности в стране для TikTok, Snap и OnlyFans Европа 14:20
ERG о планах сотрудничества со Сбером по внедрению принципов ESG Казахстан 14:16
Нобелевскую премию по химии присудили за асимметричный органокатализ Европа 14:12
Центробанк Азербайджана разместил на аукционе краткосрочные ноты на 100 млн манатов Финансы 14:06
Казахстан и Таджикистан обсудили возможность изменения таможенных пошлин на нефтепродукты Энергетика 13:49
В Азербайджане лица без COVID-паспорта не будут допускаться в здания судов Общество 13:49
Назван объем перевалки автомобилей между турецким портом Самсун и российским Туапсе Турция 13:48
Huawei поможет Узбекистану модернизировать сельхоз сектор (Эксклюзив) ИКТ 13:44
В Азербайджане выросла скорость передачи данных по мобильной сети ИКТ 13:37
На автодороге Тоганалы-Кяльбаджар продолжается строительство тоннеля через Муровдаг (ФОТО) Общество 13:37
В Высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошел концерт, посвященный Международному дню учителя (ФОТО) Культура 13:33
Завершились съемки художественного фильма "Жизнь, кажется, прекрасна", или Fəryad-2 (ФОТО) Культура 13:27
Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла Общество 13:26
Обнародованы показатели сальдо торговли между Туркменистаном и Кыргызстаном Бизнес 13:26
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Узбекистана Бизнес 13:22
Лавров заявил, что обсудит с главой МИД Ирана ускорение полноценного возобновления СВПД Политика 12:58
МЭА назвало срок выхода TAP на полную мощность прокачки Энергетика 12:58
Увеличение импорта через «Южный газовый коридор» сделает Европу менее уязвимой в случае перебоев с поставками - ARERA Энергетика 12:44
Кыргызстан сократил импорт нефтепродуктов из Казахстана Энергетика 12:44
В России за сутки зарегистрировали 929 смертей из-за коронавируса Россия 12:42
В Google намерены ввести двухэтапную аутентификацию для 150 млн пользователей США 12:40
Кыргызстан импортировал туркменский бензин более чем на $2 млн Туркменистан 12:37
Подписано соглашение о создании узбекско-туркменской зоны приграничной торговли Туркменистан 12:30
FMO выделит кредит узбекскому банку Бизнес 12:24
Совершенствуется деятельность Центрального командного пункта и Центра управления спутниковой связью ВВС Азербайджана (ФОТО) Политика 12:23
NEQSOL Holding объявляет о сотрудничестве NEQSOL Academy и LinkedIn Learning Общество 12:20
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного главы представительства ЕС в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:16
В России предложили ужесточить ввоз армянского коньяка Россия 12:15
Грузия будет представлена на международном форуме в Стамбуле Грузия 12:14
В Грузии за сутки выявлены 2 410 новых случаев заражения коронавирусом Грузия 12:10
Автобусы Баку-Нахчыван продолжают использовать для проезда территорию Ирана – Госслужба Общество 12:04
Казахстанское АО привлечет услуги по техническому сопровождению Тендеры 11:51
Названа суммарная перевалка грузов из Азербайджана через порты Турции (Эксклюзив) Турция 11:48
В Азербайджане предложены изменения в законопроект "О Дне независимости" Общество 11:45
В Азербайджане доля полностью вакцинированных от COVID-19 граждан превышает среднемировой показатель - ВБ Общество 11:40
Рай для книголюбов! Состоялось торжественное открытие Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО) Культура 11:39
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 6 октября Узбекистан 11:38
AmCham прогнозирует ежегодный рост зарубежных инвестиций в сферу ВИЭ Азербайджана Энергетика 11:31
Туркменистан нацелен на развитие сотрудничества с фондовым рынком Индии Туркменистан 11:20
Есть огромный потенциал для финансирования сферы "зеленых технологий" Азербайджана - резидент-представитель ПРООН Экономика 11:06
Турецкий порт Текирдаг перевалил более 11 млн тонн грузов Турция 11:02
Назван срок выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району Общество 10:54
«Лаборатория Касперского» призывает владельцев банковских карт в Азербайджане к бдительности ИКТ 10:48
Производство в ненефтяном секторе Азербайджана превысит $2 млрд до конца года – Микаил Джаббаров (ФОТО) Бизнес 10:48
Испокон веков в Азербайджане формировались традиции мультикультурализма и толерантности - главный раввин Бакинской религиозной общины европейских евреев Политика 10:46
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,3% в 2021 году Россия 10:40
В Азербайджане за незаконную деятельность закрыты 12 песчано-щебеночных карьеров Общество 10:35
Бакинская высшая школа нефти и Швейцарский университет UBIS подписали контракт по двойным дипломам (ФОТО) Общество 10:33
В Казахстане утверждена ставка кредитования промышленно-инновационных проектов Казахстан 10:32
Стоимость газа в Европе превысила $1550 за тысячу кубов Европа 10:31
Стоимость азербайджанской нефти превысила $85 за баррель Энергетика 10:27
ВБ повысил прогноз по темпам роста ВВП Азербайджана Бизнес 10:26
Цены на нефть стабилизируются на данных о росте запасов в США Энергетика 09:49
Назван объем перевалки автомобилей между турецким портом Самсун и Новороссийском Турция 09:46
США запускают новую программу по поддержке торговли между странами Центральной Азии Бизнес 09:40
ВОЗ заявила, что за неделю заболеваемость ковидом в мире снизилась на 9% Европа 09:36
Узбекистан присоединился к соглашению о «сухих портах» ЭСКАТО Транспорт 09:28
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией Экономика 09:23
В Азербайджане члены семей сменивших место службы сотрудников прокуратуры получили право на денежную компенсацию Общество 09:20
Турецкий порт Самсун принял в январе-августе около 2 тыс. судов Турция 09:05
Турецкий экспорт зерновых и бобовых культур с начала года превысил $6 млрд Турция 09:02
ЕС нужно усилить способность к самостоятельным действиям - глава Евросовета Европа 08:52
ЧБТР и SOCAR ведут переговоры о возможном сотрудничестве по новым проектам Азербайджан 08:28
Турция увеличила экспорт готовой одежды почти на четверть Турция 08:27
Большая часть экспорта турецкого автопрома приходится на страны ЕС Экономика 08:24
Всемирный банк ожидает снижения темпов роста экономики в Европе в 2022 году Экономика 07:59
В Милане стартует финальная часть футбольной Лиги наций Спорт 07:36
Сын экс-диктатора Филиппин будет баллотироваться в президенты страны Другие страны 07:09
Дочерняя компания Google по разработке ИИ впервые принесла прибыль ИКТ 06:45
Французского посла вызвали в МИД Мали из-за высказываний Макрона Другие страны 06:18
Три человека погибли при крушении армейского вертолета в Тунисе Другие страны 05:51
Мадридский «Реал» выслал Мбаппе долгосрочный контракт Спорт 05:24
Число заражений COVID-19 в мире превысило 236 миллионов В мире 04:56
Поставки газа в Испанию могут упасть из-за напряженности в Северной Африке Энергетика 04:28
ЕС и НАТО разработают новую совместную декларацию до июня 2022 года Европа 04:01
Высокопоставленные чиновники КНР и США встретятся в Цюрихе Европа 03:31
США располагают 3 750 ядерными боезарядами США 03:02
Бывший менеджер Facebook заявила, что соцсеть опасна для детей ИКТ 02:36
Генпрокурор Молдовы задержан на 72 часа Европа 02:08
Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей на фоне сбоя сервисов Facebook ИКТ 01:40
В Instagram разрешили публиковать ролики длительностью до 60 минут ИКТ 01:12
Премьер-министр Израиля посетит Россию 22 октября Израиль 00:44
Лига конференций УЕФА назвала ФК "Карабах" непобедимым Спорт 00:16
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу «Первый Канал» России от 6 октября 2020 года (ФОТО) Политика 00:10
Хроника Победы: 6 октября Политика 00:01
Британия пересмотрит отношение к мигрантам впервые за четверть века Европа 5 октября 23:48
Посол Израиля в РФ назвал глупостью утверждения о "присутствии" военных страны в Карабахе Израиль 5 октября 23:24
Министры обороны стран НАТО проведут заседание в Брюсселе 21-22 октября В мире 5 октября 22:58
Армянские СМИ распространили очередную ложную информацию об азербайджанской армии - минобороны Политика 5 октября 22:23
Хлопок в США подорожал до максимума за 10 лет Экономика 5 октября 22:19
Казахстанские туристы смогут посещать Таиланд без карантинных ограничений Казахстан 5 октября 21:51
Армяне за период оккупации загрязняли внутренние реки Азербайджана Общество 5 октября 21:40
F-35A испытали на способность наносить ядерный удар США 5 октября 21:28
В Баку прошла церемония вручения государственных наград деятелям культуры (ФОТО) Культура 5 октября 21:01
В Нахчыване продолжаются азербайджано-турецкие военные учения "Нерушимое братство-2021" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 5 октября 20:31
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 5 октября 19:37
В Азербайджане выявлено еще 826 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 597 человек Общество 5 октября 19:33
Все новости